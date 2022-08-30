影／毒犯開BMW拒檢撞警車落網 車內柴犬呆萌看警搜索

台中市李姓男子昨天晚間7時許在西屯區違規停車遭警盤查，但李因車內藏有毒品，拒絕盤查後逃逸，警方攔截圍捕時，李駕駛的BMW轎車衝撞警車，隨後衝向人行道拋錨，警方上前逮人，查獲K他命等贓證物，搜索時車內柴犬還一臉呆萌，李上警車前不忘提醒警「牠對我很重要」。

第六警分局市政所昨晚7時許巡邏時，在西屯區黎明路二段，發現李姓男子（28歲）駕駛的BMW轎車紅線違規停車，警方上前鳴警笛，示意配合受檢，未料李催足油門，加速駛離，警方通知警網攔截圍捕。

李車在行經西屯區環中路三段、市政南一路時，衝撞警車後，失控撞上人行道的樹叢、路樹，警車的前保桿被撞壞，警方上前壓制抓人，當時車內還有一隻李飼養的柴犬，一臉呆萌看著警方在車內搜索，而李在上警車前，不忘提醒警方，「牠對我很重要，找人照顧」。

警方在車內查扣K他命一罐（重約6.65公克）、K盤2個，警方另外通知李妻將柴犬接回照顧。

李男辯稱，因為違規太多，遭吊銷駕照，當時是無照駕駛，所以一聽到警車警笛聲，即心生畏懼開車逃逸，車內毒品是供自己吸食之用。

全案警詢後，在今天依公共危險、毒品危害防制條例、妨害公務等罪，移送台中地檢署偵辦。