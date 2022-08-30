南投槍擊4死案偵結 起訴書還原殘忍槍殺5人過程

南投康建生技公司上月發生槍擊案造成4死1傷，凶嫌李鴻淵惡行重大，南投地檢署今依殺人等罪將其起訴，並求處死刑，李當天殘忍槍殺5人順序及過程也全曝光；養生館賴姓幹部除涉嫌藏匿李嫌，更涉及李的槍枝買賣，同樣遭檢方起訴。

草屯康建生技前員工李鴻淵疑因對前東家長期積怨，上月14日闖入公司槍殺負責人賴敏男、課長劉慶杉、會計張嘉綺及賴的女兒賴彥妤、胞弟賴鋕卿，造成賴敏男頭部卡彈重傷，另4人一槍斃命，殺人手法冷血、凶殘，震驚社會。

李作案後攜械逃到台中，躲藏在賴姓友人管理的養生會館中，但終究躲不過警方追緝，逃亡21小時遭逮，並查扣3把槍枝、179發子彈，警方將其移送南投地檢署，歷經1個多月偵查，今日偵結，檢方依法對李提起公訴，並求處死刑。

起訴書指出，李鴻淵不滿賴男、劉男、張女曾證稱他毆打公司幹部，害他財產被假扣押，還被賴男及其女兒調職，於2019年就預謀犯案，透過賴姓友人以3萬元及10萬5千元分次向「阿俊」購買槍彈，其一就是裝有減音管的非制式手槍。

而李嫌深知康建公司大門下班時會開啟，也知道劉男通常下午1時許會去公司外工寮工作，14日就帶著槍彈及手銬前往守株待兔，劉在1時30分許步入工寮後，遭李持槍控制，並銬在座椅上，賴男胞弟因不知情下午3時許到場也遭銬控制。

李嫌控制2人數小時，下午4時50分許，賴男胞弟出言溝通，也因此與李發生爭執，李因此持槍抵住其右鼻側槍決，劉男見狀想逃，李嫌因此持槍朝劉的後枕部開槍，子彈貫穿劉男的左前額，兩人當場死亡，李隨後騎劉男機車進入公司。

同日下午5時許，李嫌先在大廳遇到劉姓廠長等4人，先是持槍逼他們交出手機後關進廁所，之後尾隨賴男女兒個人辦公室，賴女發現後嚇得大叫，遭李以槍管抵住前額開槍，張女聽到尖叫聲及槍響聲趕往查看，也被近距離槍擊均當場死亡。

賴敏男也因聽到槍響前往查看，當下目睹見李嫌殺害張女，本來要轉身要逃匿，但李嫌發現他後，對他開了2槍，1發命中賴男左耳後方後倒地，李誤以為賴男已死，這才離開現場，並前往台中藏匿在賴姓友人的養生會館，隔日遭警方逮捕。