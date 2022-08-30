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冤獄2966天！漁船船長遭控走私運毒 終獲無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東東港籍得利十號漁船船長陳火盛被控13年前走私海洛因毒品判刑18年定讞，他坐牢2966天，經聲請再審，高雄高分院去年改判陳無罪，最高法院駁回上訴，陳獲無罪確定。

同案被告林進龍也判刑18年定讞，再審更一審2019年9月30日改判林無罪，最高法院2020年2月19日駁回檢方上訴，林獲無罪確定。

陳火盛、林進龍在2009年5月被控和謝龍宗夫婦、在菲律賓從商的林金群、綽號「阿超」的男子，從菲律賓將16塊海洛因磚夾藏在錄放影機內，由陳火盛開船帶回台灣，林金群在毒品抵台後通知林進龍，林進龍叫不知情的兒子向陳火盛拿錄放影機紙箱，再轉交謝龍宗夫婦，遭警方緝獲。

陳火盛、林進龍均表示不知紙箱內有海洛因，但林金群滯留菲律賓未來得及遣返回台作證、受審，陳火盛、林進龍被各判18年徒刑定讞；林進龍不甘受冤，逃亡5年後才入獄，陳火盛則在2012年9月入監執行。

林金群2015年遣送回台，也被判刑18年；林進龍、陳火盛透過冤獄平反協會協助聲請再審，陳火盛服刑2966天後，高雄高分院2020年10月裁准再審並停止執行，陳自屏東監獄獲釋。

林金群到庭證稱，沒告知陳托運的錄影機紙箱內有藏放毒品，還刻意隱瞞不讓陳發現，會選擇陳的漁船運毒，是當時菲國納卯港內僅有陳的漁船回台灣，高雄高分院認定陳對於運毒之事並不知情，也未參與走私，去年2月25日再審改判陳無罪。

陳火盛（中）獲判無罪確定。圖／聯合報資料照片
陳火盛（中）獲判無罪確定。圖／聯合報資料照片

毒品 菲律賓 屏東

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