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南投行刑式槍殺四死凶嫌處死刑 唯一倖存者「仍無法做筆錄」

聯合報／ 記者趙容萱江良誠賴香珊／連線即時報導

南投草屯康建生技7月14日晚發生四死行刑式槍擊血案，南投地檢署今發布，凶嫌李鴻淵被起訴，遭檢方求處死刑。唯一倖存的康建負責人賴敏男頭部中彈送台中榮總手術搶救，已轉出加護病房，在呼吸照護病房治療中。賴敏男目前插管中，且因出現「創傷後壓力症候群」，情緒起伏很大，必須靠鎮定劑才行，無法接受筆錄。

精神科醫師林本堂說，罹患創傷後壓力症候群的患者，會重復災難景象，連作夢也會浮現災難當時情境，而且會過度警覺，對於風吹草動、有陌生人靠近就非常害怕，將來遇同情境環境會逃避，創傷後壓力症候群急性期應避免讓患者回憶災難情況，嚴重者需要靠藥物治療，也需要接受長期心理治療。

凶嫌李鴻淵在7月14日傍晚闖進南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，行刑式槍殺5人，造成4死，僅賴敏男頭部中彈倖存，送醫搶救，李鴻淵隔天下午2時，在台中落網。

主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬受訪時說明，賴敏男傷勢，子彈從左耳後進，震碎頭骨，還造成一大片腦出血，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有進入眼眶，也沒有完全進入腦部，花4小時手術把子彈、碎骨取出。研判槍傷會影響語言、右側肢體活動，失憶一定會有，等同於嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，腦傷情況要長期觀察。

賴敏男是南投血案唯一生還者，目前警方仍持續守在醫院病房外戒護中，賴敏男插管中，且因「創傷後症候群」，雖已清醒，但是由於賴的病況需避免太大刺激影響治療，因此尚未製做筆錄。

台中榮總主刀醫師醫師黃愉芬（中）日前示範說明，賴敏男左耳後方中彈，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒進顱內。資料照片，記者趙容萱／攝影
台中榮總主刀醫師醫師黃愉芬（中）日前示範說明，賴敏男左耳後方中彈，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒進顱內。資料照片，記者趙容萱／攝影
康建負責人賴敏男。圖／讀者提供
康建負責人賴敏男。圖／讀者提供

賴敏男 南投 台中榮總

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