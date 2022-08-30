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高喊「我要報仇！」闖康建生技行刑槍殺4人 李鴻淵求處死刑

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導

南投康建生技公司槍擊命案，嫌犯李鴻淵以行刑方式，朝被害人頭部開槍釀4死，唯一倖存的康建創辦人賴敏男現在仍在醫院救治當中，凶嫌李鴻淵落網後目前被關押在南投看守所。稍早，南投地檢署發布，李鴻淵被起訴，並且遭檢方求處死刑。

7月13日上午李鴻淵身穿迷彩褲、拖鞋，帶著一籃水果到紫雲宮拜拜，他戴著口罩舉香向神明喃喃訴說，雖然沒人聽到他說了什麼，但李鴻淵祭祀過程相當專注，除了中壇元帥外，宮內奉祀的清水祖師、土地公，李鴻淵也都拿香祭祀，游姓廟祝說，李鴻淵拜拜過程「 照起工」，相當虔誠。

沒想到隔天14日下午，李鴻淵戴帽、蒙面，先在康建生技公司外資材室，將賴敏男的胞弟賴鋕卿，園藝課長劉慶杉2人反手銬住槍殺，下午5時再闖入康建生技公司內，再槍擊賴敏男、賴彥予、女會計主任張嘉綺，4人當場死亡僅賴敏男倖存。

而李鴻淵殺人手法冷血、凶殘，作案後攜械逃亡，蒙面歹徒光天化日，持槍連殺多人，更造成居民恐慌，還逃逸到台中並躲藏在養生會館中，但逃了21小時後終究躲不過警方追緝，遭警方逮捕，並查扣3把槍枝、179發子彈。然而，他遭逮後竟絲毫沒有悔意，還囂張喊出，「大家好」、「我要報仇」、「我有深仇大恨」、「我是報仇殺人」等。

對此，警方氣憤痛罵他沒人性，並將他移送南投地檢署，而歷經1個多月的偵查，南投地檢署今日偵結，李鴻淵被依法提起公訴，並且遭到檢方求處死刑。

李鴻淵以行刑方式槍擊5名被害人震驚社會，案發前一天李鴻淵卻到宮廟拜拜求心安。圖／讀者提供
李鴻淵以行刑方式槍擊5名被害人震驚社會，案發前一天李鴻淵卻到宮廟拜拜求心安。圖／讀者提供

李鴻淵 南投 賴敏男

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