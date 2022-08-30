保時捷槓賓士！不滿對方變換車道 下車嗆聲掏「辣椒槍」恐嚇

何姓男子日前駕駛保時捷行經台北市承德路7段，疑似不滿賓士車變換車道，涉嫌惡意逼車、驟停，下車嗆聲又亮槍恐嚇。北投警方以車追人，昨天在醫院停車場拘提何男到案，查獲槍型辣椒噴霧、鋁棒等物，全案依妨害自由罪嫌移送法辦。

賓士車駕駛報案稱，8月28日下午4時許，行經北投區承德路7段往台北市區方向，與保時捷駕駛有行車糾紛，遭持槍恐嚇。警方獲報調閱監視器以車追人，查到32歲何男涉有重嫌，昨天下午在北市一家醫院停車場拘提到案。

路口監視器顯示，保時捷和賓士車行駛同方向，何男疑似不滿賓士車變換車道，下車怒氣嗆聲，又回車上，2次駕駛至賓士車旁，涉嫌從車窗亮出一把短槍恐嚇賓士車駕駛。