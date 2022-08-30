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保時捷槓賓士！不滿對方變換車道 下車嗆聲掏「辣椒槍」恐嚇

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

何姓男子日前駕駛保時捷行經台北市承德路7段，疑似不滿賓士車變換車道，涉嫌惡意逼車、驟停，下車嗆聲又亮槍恐嚇。北投警方以車追人，昨天在醫院停車場拘提何男到案，查獲槍型辣椒噴霧、鋁棒等物，全案依妨害自由罪嫌移送法辦。

賓士車駕駛報案稱，8月28日下午4時許，行經北投區承德路7段往台北市區方向，與保時捷駕駛有行車糾紛，遭持槍恐嚇。警方獲報調閱監視器以車追人，查到32歲何男涉有重嫌，昨天下午在北市一家醫院停車場拘提到案。

路口監視器顯示，保時捷和賓士車行駛同方向，何男疑似不滿賓士車變換車道，下車怒氣嗆聲，又回車上，2次駕駛至賓士車旁，涉嫌從車窗亮出一把短槍恐嚇賓士車駕駛。

有毒品、妨害自由前科的何男供稱，不滿對方變換車道，才會拿出辣椒槍嚇人。警方在保時捷內起獲槍枝造型辣椒噴霧1支、補充瓶4支及鋁製球棒1支等物品，全案依妨害自由罪嫌送辦。

何男駕駛保時捷，涉嫌從窗戶掏出辣椒槍恐嚇賓士車駕駛。記者蕭雅娟／翻攝
何男駕駛保時捷，涉嫌從窗戶掏出辣椒槍恐嚇賓士車駕駛。記者蕭雅娟／翻攝
何男駕駛保時捷與賓士車疑有行車糾紛，涉嫌下車嗆聲，又持辣椒槍恐嚇。記者蕭雅娟／翻攝
何男駕駛保時捷與賓士車疑有行車糾紛，涉嫌下車嗆聲，又持辣椒槍恐嚇。記者蕭雅娟／翻攝
何男駕駛保時捷與賓士車疑有行車糾紛，涉嫌下車嗆聲，又持辣椒槍恐嚇，昨日遭警方拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
何男駕駛保時捷與賓士車疑有行車糾紛，涉嫌下車嗆聲，又持辣椒槍恐嚇，昨日遭警方拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝

保時捷 恐嚇 北市

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