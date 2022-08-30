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槍殺30年老友！台南莽男為投資糾紛殺情侶 一審判無期徒刑

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市男子金文龍因投資糾紛和30年舊識姚男、其女友郭女發生嫌隙，2020年2月21日在100秒內連開6槍狙殺兩人，逃亡5天落網被羈押。姚男頭、胸中3槍當場喪命，郭女頭胸腹也中3槍，送醫急救11天不治。台南地院今天依殺人罪，判處金無期徒刑，終身褫奪公權。

檢警調查，兇嫌金男（54歲）和情侶姚男（53歲）、郭女（43歲）都是多年舊識，3人共同投資工地外送檳榔、餐點，但因帳目發生衝突。金嫌2月17日酒後憤而前往郭檳榔攤鬧事砸店，警方獲報前來，雙方雖稱是停車產生誤會，但警方查出金是肇事逃逸通緝犯，將人帶回法辦。

金對此耿耿於懷，新仇舊恨埋下殺機。2月21日當天酒後攜槍搭白牌車到姚位於將軍青鯤鯓住處，進屋直接幹譙嗆「有錢搖擺」接著朝2人頭胸各開3槍，他犯後逃回佳里，竟又去郭檳榔攤砸店，行徑囂張。姚頭部中彈，到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。郭女頭胸腹也中3槍，生命垂危，送進加護病房搶救11天仍不治。

案發後，金展開逃亡，先丟棄手機設斷點，開車到轉運站附近棄車，企圖製造自己逃離台南的假象，實則搭白牌車回七股躲藏，遭台南警方識破。佳里偵查隊經積極佈線清查，得知金騎機車外出，密集在佳里市區巡查，偵查佐發現金的蹤影，順利攔截圍捕，起出內裝有6發子彈的改造槍枝。金落網後對犯行坦承不諱，但怨嘆「都是兄弟不挺」才引爆他的不滿情緒。

姚的大姊案發後大罵金「惡質」，她說，金嫌跟他弟是30年朋友，平時也會來青鯤鯓泡茶，只因一些糾紛，怪他弟「為女人不為兄弟？為伊不為我？」，就開槍殺人，實在太過分。

台南市男子金文龍涉嫌開槍殺死1男1女後落網。圖／本報資料照
台南市男子金文龍涉嫌開槍殺死1男1女後落網。圖／本報資料照

台南 殺人 情侶

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