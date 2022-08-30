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影／員警撂話「每天來讓你們沒生意」 網友熱議炸鍋了

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

竟有這款警察！網路社群昨晚瘋傳一段2分多鐘影片，屏東枋寮一家飲料店雇用一名女員工，因其先生有毒品前科，2名員警到店訪查，竟語帶威嚇告訴店家不能再雇用女員工，否則「我就閒閒來給你亂一下」，對你們做生意不好。該段影片在臉書社團、LINE群瘋傳，不少人看了拳頭都硬了。

枋寮警分局昨晚11時許發出緊急聲明，經過查處，確認員警用詞不當，致當事人感受不佳，將予行政懲處，並加強教育訓練，避免再次發生類似情事。

這段影片原PO是臉書粉專「麻煩找菁琪律師」，經營粉專的北冥有魚國際法律事務所法務經理簡安廷說，枋寮飲料店老闆謝先生覺得有冤無處伸，提供全長17分鐘影片，他們看過也覺得非常離譜，不可思議。

「雖然殺警意外後，公開這種影片非常逆風，可能毀了警譽，但該做的還是要做。」簡安廷說，影片最後精剪成2分多鐘版，一切交由公評。

該起風波發生於8月17日，簡安廷說，前一天女員工先生載她上班，被巡邏員警看到，發現其有毒品前科，取得當事人同意後搜身搜車，因未發現不法，17日再由一男一女兩名員警到店，意圖追查女員工及先生是否不法，過程中竟跟老闆說，「你不能請她（女員工）」，老闆一頭霧水，員警直指她是「歹人」，一口咬定「她有在做違法的」，不能雇她，「否則會每天來，讓你們這間沒生意」。

過程中老闆說，女員工還好，做生意很乖，但員警回說，不要讓那種複雜的在一起，又不是沒人可用，不要雇她就好了。老闆堅持，他雇的是女員工，跟她先生沒關係，但員警說，她先生會來，都在這裡交藥（按指毒品），不然他就把線索交給刑大，說這個據點都有在交易。

店老闆最後只好說，他會注意，但員警離開前竟撂話說，你再繼續請她，我會再來，對你們生意不好，「我就閒閒來給你亂一下亂一下，拜訪一下」。

「麻煩找菁琪律師」粉專公開影片，還發文指，先生有前科到底跟太太有什麼關係？就算員工本人有前科也不應該阻礙更生人求職，連老公有前科都不能好好工作，要逼死誰？多數網友看了憤慨不已，還有人留言指，「更生人及他的家人就該被你們這位警員這樣欺負嗎？天理難容！」

員警告訴店家，若再雇用女員工，「我就閒閒來給你亂一下亂一下，拜訪一下」。圖／翻攝臉書麻煩找菁琪律師
員警告訴店家，若再雇用女員工，「我就閒閒來給你亂一下亂一下，拜訪一下」。圖／翻攝臉書麻煩找菁琪律師
員警要求店家不要再雇女員工，還說再繼續雇她還會繼續來。圖／翻攝臉書麻煩找菁琪律師
員警要求店家不要再雇女員工，還說再繼續雇她還會繼續來。圖／翻攝臉書麻煩找菁琪律師
員警告訴店家三不五時查訪，對你們做生意不好。圖／翻攝臉書麻煩找菁琪律師
員警告訴店家三不五時查訪，對你們做生意不好。圖／翻攝臉書麻煩找菁琪律師

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