峨嵋停車場砍人案 3嫌1少年殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一位梁姓年輕男子因不滿女友不僅與邱姓前男友保持聯絡，邱男還在女方面前講他壞話，今年5月15日找來戴姓、鄭姓友人和一名少年，埋伏在北市萬華區峨嵋停車場，伺機持刀砍殺欲前往取車的邱男和友人曾男，所幸邱、曾兩人負傷逃離遇上員警才獲救。台北地檢署今依殺人未遂罪將3人起訴，少年則移送少年法庭審理。

檢方調查，梁男早就不滿女友分手後依然和邱男保持聯繫，懷疑兩人藕斷絲連，後來聽聞女友跟自己吵架後，跑去找邱男訴苦，邱男又在女友面前講了不少他的壞話，氣憤難耐下，於是找來戴男、鄭男等好友要給邱男一個教訓。

今年5月15日，梁男等人先持西瓜刀埋伏在峨嵋停車場，待晚間10時許，邱男與曾男自西門町逛街回來欲取車時，一擁而上朝兩人猛砍，當場造成邱男手、腳、背部多處刀傷，現場留下大片血跡。

所幸曾男負傷後開車逃離現場，剛離開就遇上正在執行臨檢勤務的員警，隨即通報119將兩人包紮急救，送醫後均無大礙。同時警方立刻成立專案小組，在案發3小時後便將鳥獸散的梁男等人一一逮捕歸案。

梁男等人行凶後自峨嵋停車場內樓梯各自離去。圖／聯合報系資料照片
梁男等人行凶後自峨嵋停車場內樓梯各自離去。圖／聯合報系資料照片

停車場 西門町 臨檢

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