動歪腦筋偷宗教「施食台」 北巿男停紅燈被逮辯以為沒人要

北市一名黃姓男子偷竊北市中正區一間家具店的「施食台」，得手後就放置在機車腳踏墊上離去，放置在新北市永和區新生路一帶的路邊；家具店家發現後獲報，轄區警方中正二分局員警追查，趁黃男停等紅燈將他攔下，黃辯稱以為是無主之物，所以就將它扛走。警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，有多起竊盜、毒品前科的黃男（54歲），平時以打零工維生，日前他騎機車經過中正區重慶南路上某間家具店，看見店家門口放置著「施食台」，黃就動歪腦筋，下手行竊，將重達10多公斤的施食台放在機車腳踏墊上，就騎車離去。

家具店業者發現施食台不翼而飛後，才向警方報案，受理中正二警分局南海派出所員警展開追查，過濾周邊路口監視器，並比對相關穿著特徵後，鎖定黃男。

過了幾天，南海所游姓、陳姓警員在重慶南、愛國西路口執行巡邏路檢勤務，見到黃男恰好在停等紅燈，便上前攔查，黃男當場承認涉案，隨後員警在新北市永和區新生路一帶尋獲遭竊的施食台。