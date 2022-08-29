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影／窮光蛋毒蟲上次沒錢交保 限居僅7天再搶這次收押了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區賴姓男子，20日搶奪市場買菜少婦，得款2千秒殺花光，當天警方逮到他時身無分文，出庭向檢察官喊窮沒錢交保，裁定限制住居。未料7天後再犯搶奪，得手2百元又立刻花光，但這次裁定收押牢裡蹲。

新莊區後港一路、民安路口，27日上午10時許，有1個小姐徒步前往超商途中，被人從後方搶走手上錢包，損失200元零錢和iphone12手機。警方獲報展開調查，發現搶匪逃到附近建福路，隨機竊取1輛未拔下鑰匙的機車逃逸。

當天下午2時許，警方便循線在樹林區保安二街逮到42歲賴姓嫌犯，他供稱上午搶到的2百元，早就買菸花光，手機隨手扔棄。

員警同時認出，他就是20日在新莊區裕民市場，騎贓車搶奪買菜少婦2千元的嫌犯，當時也是隨即買菸、酒、檳榔花光，在家落網時身無分文。

據了解，賴嫌有多次毒品、竊盜、搶奪前科，沒固定工作，缺錢就偷、搶。每次犯案都隨機在路上尋找鑰匙未拔下的機車，做為犯案或逃脫交通工具，竟然每次都能得逞。

賴嫌20日被移送新北地檢署複訊，直接表明沒錢交保，裁定限制住居。未料才過7天就再犯搶奪案，27日警方再依搶奪、竊盜罪嫌移送，因有再犯之虞，昨天晚上法院裁定羈押。

賴嫌再依搶奪、竊盜罪嫌移送，法院裁定羈押。記者林昭彰／翻攝
賴嫌再依搶奪、竊盜罪嫌移送，法院裁定羈押。記者林昭彰／翻攝
警方當天下午在樹林區逮捕賴嫌（左二）。記者林昭彰／翻攝
警方當天下午在樹林區逮捕賴嫌（左二）。記者林昭彰／翻攝
賴嫌行搶得手，狂奔逃逸。記者林昭彰／翻攝
賴嫌行搶得手，狂奔逃逸。記者林昭彰／翻攝
賴嫌逃到新莊區建福路，隨機竊取1輛未拔下鑰匙的機車逃逸。記者林昭彰／翻攝
賴嫌逃到新莊區建福路，隨機竊取1輛未拔下鑰匙的機車逃逸。記者林昭彰／翻攝

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