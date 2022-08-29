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富家子曾「月領百萬」零用錢染毒入不敷出 持開山刀搶超商被逮
台中市貿易商獨子簡姓男子染上毒癮入不敷出，8月26日清晨開車到苗栗縣三義鄉涉嫌持開山刀搶便利商店，得手後逃回台中，苗栗警方循線11個小時後逮人，起出全部贓款近5萬元，全案依強盜罪嫌偵辦中。
苗栗警察分局8月26日清晨5點20分接獲報案，三義鄉一家便利超商遭歹徒持刀搶劫，苗栗分局與苗栗縣警察局刑警大隊成立專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦，鎖定簡男涉嫌重大，當天下午4點多循線在台中市一處汽車旅館逮人。
辦案人員查出，簡男26日利用清晨人車較少，以口罩將前後車牌遮蔽，從台中駕車到三義地區鎖定超商持刀搶劫，得手後駕車返回台中，並改搭乘計程車到附近汽車旅館躲藏，趁他外出購物時一擁而上當場制伏，身上查獲搶得還沒來的及花用的贓款4萬9000餘元，及海洛因毒品等證物。
專案小組隨後到簡男台中市公寓大廈住家，結果在牆上所掛的穿衣鏡後方發現暗格，起獲犯案開山刀及穿著衣物等證物，全案依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢察官聲請法院羈押裁准。
簡男家境優渥，也是家中獨子，掛名在父親的公司工作，景氣好時1個月零用錢曾高達100萬元，但染上毒癮，走上不歸路，入不敷出，鋌而走險，員警不勝唏噓。
苗栗分局表示，全案破案契機，受害商家在第一時間報案外，警方迅速集結警力，運用科技偵防查察，及台中市警察局第六分局員警協助，1個小時就鎖定簡男犯案，案發後11個小時就逮人。
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