影／老父擔心國外工作兒子被人蛇賣 求助警時電話這端落淚

台中市洪姓市民昨到烏日警分局烏日派出所求助，表示擔心他到東南亞工作的兒子會是柬埔寨人蛇事件受害者。警方查出，洪的兒子是一家鞋廠幹部，被派駐越南服務，且人已返國正在旅館檢疫中，於是趕緊協助兩人通電話碰面，這才讓洪放心。

警方說，洪父到派出所求助時，心情頗為沈重，一直擔心兒子在外有所不測。當兩人通上電話，得子兒子平安時，洪頓時流下淚來。洪子後來在防疫許可下，趕到派出所和父親見面，兩人思念之情表露無遺，並感謝員警代為連絡。

洪父兒子（31歲）說，事實上他平日都有打電話向父親報平安，只是限於疫情而未能返國，致老父思念過度而有所猜測。而洪姓市民看到兒子出現在眼前，也才終於放下了一顆心。