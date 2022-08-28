影／台南雙警殉職後大膽用槍 桃警連開6槍制止夜店鬧事

桃園市中壢區鬧市一家夜店現場音樂演唱節目，至今天清晨一名陳姓女子喝醉被東西丟傷臉部，引發店內滋事欲鬥毆，警方據報驅離，未料一樓1、20人聚眾鬧事混亂，警方大膽對空鳴槍連開6槍制止，警方傳喚滋事陳女4人說明，依違反社會秩序維護法函送法辦 。

台南雙警命案發生，內政部長徐國勇宣布員警「大膽用槍」，桃園市警局長許錫榮也下令各分局積極防制暴力發生。中壢警方調查，中壢區新生路一家夜店，舉辦現場音樂演唱節目，吸引男女100多人喝酒、跳舞，氣氛太嗨，疑因店內某兩夥男女互看不順眼，欲聚眾鬥毆，警方獲報夜店多人聚眾滋事糾紛。

警方趕到現場時，不少喝酒醉男女搖晃相互叫罵，24歲陳女疑遭人丟東西造成臉部擦挫傷，立即通報119就醫，員警要求在場男女「趴下」、「離開」，不料至夜店一樓電梯外十幾二十人聚集，酒醉男女聚滋事，警方現場喝令現場男女趕緊離開，陳女因喝酒情緒激動，不斷對119 人員大聲咆嘯，遲遲不肯上救護車，引起民眾圍觀。

警方見圍觀民眾及喝酒醉滋事男女簇擁聚集愈來愈多，現場有人口角混亂，為避免糾紛擴大，員警呼叫快打部隊到場，員警防止騷亂使用警棍制止，酒醉滋事男女不理，一名員警立即拔槍對空鳴槍6發制止、喝令滋事男女離開，才控制場面。

警方表示，喝酒醉鬧事的陳女送醫治療沒有大礙，與她一起喝酒醉滋事的3女等人，一併被員警登錄身分，警方事後傳喚陳女等4女，4人均以喝酒醉忘記如何發生糾紛，警方將4女依違反社會秩序維護法函送桃園地檢署偵辦 。

同時，一名徐姓男子在中壢另一店家喝酒至今天上午，也因喝酒醉鬧事，員警將他帶回中壢派出所時，徐男發酒瘋推倒警用機車、拍打警車，還在派出所內破壞員警公務， 警方將他依妨礙公務、社維法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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