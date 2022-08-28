缺錢買毒 詐騙人頭戶臨櫃辦轉帳被逮

51歲丁姓男子缺錢買毒，動歪腦筋想將銀行帳戶轉賣給詐騙集團，當起人頭帳戶，丁男在銀行櫃檯辦約定轉帳時，怪異行為讓行員注意通報警方；轄區警方中正一分局員警獲報到場攔阻，發現丁有毒品前科，並到他投宿的旅館查獲毒品安非他命，將持續溯源追查。

警方表示，日前上午11點多時，丁男到台北市中正區投宿，隔天再到台北車站附近的銀行要辦理約定轉帳。但是丁男的神情怪異，銀行行員機警察覺有異，隨即通報警方到場了解，中正一分局忠孝西路派出所員警到場後，先是語重心長的向丁男勸阻，當人頭帳戶不僅無法獲利，後續更會面臨刑事訴訟，得不償失。

員警再清查丁男帳戶，尚未有不明款項匯入，丁才打消「賣簿子」念頭，只是丁過程還是支吾其詞，像是在隱瞞什麼，最後員警盤查身份，發現丁是毒品人口。