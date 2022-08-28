北市警打防並重 防國人海外遭遇詐騙

國人海外打工遭詐騙案件頻傳，為嚇阻人口販運等不法行徑，台北市警局採取打、防病種策略，以聯合稽查方式，全面清查旅館內等住宿處所並建立聯繫通報管道，防組詐騙發生。

北市警局指出，在打擊詐欺犯罪方面，首先在今年8月起全面清查轄內旅館、民宿及出租套房等民眾可疑遭軟禁住宿處所，查獲2起詐騙集團到案，並解救被拘禁被害人5人，成效極佳。

另市警局加強查緝國人遭詐騙至海外人口販運案件，到26日為止共查獲6件15人，其中刑事警察大隊日前接獲舉報發現以蘇男為首的詐欺集團在網路上標榜「免經驗高薪、年收入百萬、快速致富」徵才訊息，並於22日會同新竹市、屏東市及臺東市刑大等單位共同查緝蘇嫌等4人到案。

另外南港分局、中山分局及文山第一等分局積極查緝海外詐欺案件著有佳績。市警局全面掌握犯罪事證，並持續以專案方式偵辦，盤點所屬偵辦進度及管道，澈底剷除是類犯罪，營造市民安全居住環境。

市警局說，在宣導防制部分，除全面建制產官學聯絡平台加強宣導外，另在本月25日利用「青春專案-少年嚴選」漫畫暨徵文比賽的頒獎典禮會場上，向與會青少年柔性呼籲。

此外各單位亦積極在鄰里辦公室、各類民眾參與的活動場合及網路社群等管道加以宣導，也在北市通往桃園機場匯流處的捷運站、客運轉運站等地點設置人型立牌以有效提醒前往海外工作的國人務必多方查證。