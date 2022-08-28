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高雄騎士廟前被攔神明前說謊 遭警拆穿藏4包毒
高雄市一名湯姓機車騎士因安全帽扣帶未繫好，騎車行經新興區一處路口，被巡邏警網撞見，在廟宇前攔查，湯辯稱趕時間要看醫生才未扣安全帶，還大方打開置物箱受檢，結果被警查出4小包毒品，警方當下斥責他「神明面前還敢說謊」。
新興警分局五福二路派出所巡邏警網24日晚上9時許，執行巡邏勤務時，在民生一路和文橫一路路口，發現湯姓機車騎士（34歲）安全帽未依規定扣好安全帽帽扣，於是在一間廟宇前將湯男攔下盤查。
湯男和警方對話中，顯得神色緊張，原本向警方表示要趕著看醫生，安全帽才未扣好，希望警方趕快檢查後，讓他離開；當場大方打開機車置物箱讓警方檢視。
眼尖的警方發現置物箱內有一包疑似毒品的夾鏈袋，於是追問湯男是否持有其他違禁物品，湯改口說只有一包，警方依現行犯逮捕湯男後，另在車廂內找到3小包重3.24公克毒品，警方當下斥責湯「神明面前還敢說謊」，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
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