影／還原13槍制伏雙刀男 員警「既亢奮又緊張」

台南市學甲警分局宅港派出所警員李峻安還原昨天吳姓男子闖入派出所，他如何應變將吳男引到派出所外面，再連開13槍制伏，也談到平常都有訓練但面對真人是第一次，大膽使用槍械，連續朝雙刀男轟13槍，心情是「既亢奮又緊張」。

李峻安說，當時是想到在室內開槍的話，可能會有跳彈的問題，而且在室內的話，刀的威脅性比槍還大，才選擇將吳男引到派出所外跟他對峙。

李也應媒體要求示範與吳男對峙狀況，兩人距離才幾公尺，沒想到吳男會襲擊他，先出手架住吳男的雙手，隨後跑出派出所，吳男拿雙刀追出來，他先對空鳴槍制止，但吳男仍瘋狂持刀追逐，當時情況急迫，為制止他的攻擊，朝吳男的四肢射擊，前後共射13發子彈，才將其制伏上銬。

李員表示，吳男之前曾來過派出所很多次，跟所內其他員警有認識，當下稱外面天氣很熱，可不可以在派出所內吹冷氣，就請他坐在值班台旁辦公桌椅上，後來卻質問李警為何要取締其友人酒駕，越說越激動，李抽出放在褲後預藏的2把菜刀攻擊李警。吳男拿刀追砍時，曾出言「你是打不過我的」。

學甲警分局長蔡宗昌說明，據了解吳嫌去年11月因為酒駕公共危險被員警查獲，手上的資料目前是沒有其他狀況；宅港派出所是屬於學甲區偏鄉，編制6名員警，每天除2人輪休，正常4人上班輪2個時段，昨天下午3點也是兩人上班，除李峻安還有另一位是所長，當時所長因公務緊急須到分局洽公，短暫臨時不在派出所，李峻安單獨在派出所，可能吳男也認為有機可趁。

市警局指出，警力單薄危急時刻員警應以自身安全為優先考量，尋找合適之掩體暫時離開躲避歹徒攻擊，伺機還擊。李峻安單獨一人面對持雙刀衝進派出所攻擊之嫌犯，立即確實運用戰術三寶「安全的距離、適當的掩護或掩體、隨時使用武力的戒備」。李峻安正確大膽用槍，成功制伏嫌犯，確為成功展現近日強化接敵訓練成效之具體案例。

市警局長方仰寧指出，吳男目前狀況穩定，沒有生命危險；為因應0822襲警案，今天上午市警局辦理強化戰術三寶訓練，提升員警敵情觀念及接敵技巧並針對相關員警、遺眷啟動諮商輔導機制，以確保執勤安全及身心健康。另規畫9月初陸續辦理團體諮商及安心講座。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康