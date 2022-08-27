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脫逃受刑人許亞倫設籍屏東 警方訪查探究竟

中央社／ 屏東縣27日電

花蓮自強外役監脫逃受刑人許亞倫，戶籍登記在屏東市，屏東警分局依戶籍查訪，發現是多年前租屋時所設籍，鄰居向記者表示，有印象，但很少見過，近期也未曾出現。

詐欺案在花蓮自強外役監受刑人、29歲的許亞倫，被核准返家探視母親，在22日下午2時未歸獄卻失聯，刑事局官網通緝專區公布資料。

屏東縣政府警察局屏東分局偵查隊長葉憲威接受媒體訪問指出，自強外役監許姓受刑人脫逃案，接獲通報後，立即派員前往戶籍地查訪，經查為許嫌多年前租屋時所設籍，目前居住人與許嫌並非親屬亦無關連。

許亞倫設籍在屏東市的1處1樓平房，中央社記者持刑事局公布的許亞倫照片訪查，鄰居表示，對許男有印象，但很少外出，每次返家都帶很多東西進屋內，但是裡面究竟住多少人也不得而知，近期也都很少看見許男出現了。

屏東縣政府 受刑人 外役監

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