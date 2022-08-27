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速食店擒匪逮毒蟲 三鐵女警拚上三等特考

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

警察三等特考「僧多粥少」，多數員警都是抱著「陪榜」的心態參加，新北市婦幼隊女警官瑜軒，也曾陪榜二次，此次第三度角逐終於順利錄取，今年12月前往警察大學受訓，結訓後通過實務訓練就能擔任二線一星女巡官，婦幼隊長林子翔期勉她受訓期間，充實警察技能與知能，未來當個允文允武的優秀女警官。

警專31期行政警察科畢業的官瑜軒，是道地的台中人，因姓氏相當少見，加上從小愛看警匪片，充滿正義感，小時候看到弟弟被欺負，會出面教訓對方，就是這份執著與堅持，讓她放棄可推甄入學的高雄大學，選擇就讀警察專科學校，姊弟情深可見一斑，弟弟受到姊姊的影響，分別就讀警專31期及33期專科警員班，畢業後更一同在新北市警局服務。

外型健康俏麗的官瑜軒，畢業分發到新北市一級戰區新莊警分局泰山派出所，與巡佐巡邏發現路旁可疑汽車，一查車主有毒品前科，巡佐上前盤查，右前座男子慌張想逃，女駕駛見警急著踩油門欲逃逸，官瑜軒見狀冒險衝進駕駛座，奮勇將車鑰匙拔下，同時與女駕駛扭打，儘管負傷仍在車內搜出毒品和一堆注射針筒，原來這對毒鴛鴦正在車內吸毒，幸好官瑜軒及時阻止，否則巡佐極有可能被拖行受傷。

與弟弟同在永和警分局服務時，巡邏獲報轄內速食店發生店員遭挾持，她火速趕到現場，發現一名中年男子應該是精神異常，且手放在包包內可能有刀械，趁著其他員警喊話、鬆懈其心防之際，快步衝進櫃台內一舉將人壓制在地，包包內也真的搜出刀械。事後她只笑著說，「沒想那麼多，當時只想保護民眾不要受傷。」

28歲官瑜軒從警8年，從基層派出所到婦幼隊，工作性質不同，讓她感受也很多，這次在全國48個名額的競爭激烈中，脫穎而出，順利考上三等特考，即將在今年12月前往警大受訓，結訓後通過實務訓練就能擔任二線一星的巡官，展開不一樣的警界人生。

曾在速食店擒匪也抓過毒蟲，喜愛三鐵的新北市婦幼隊女警官瑜軒拚上三等特考，今年底警大受訓後，可能成為二線一星女巡官。圖／新北婦幼隊提供
曾在速食店擒匪也抓過毒蟲，喜愛三鐵的新北市婦幼隊女警官瑜軒拚上三等特考，今年底警大受訓後，可能成為二線一星女巡官。圖／新北婦幼隊提供
曾在速食店擒匪也抓過毒蟲，喜愛三鐵的新北市婦幼隊女警官瑜軒拚上三等特考，今年底警大受訓後，可能成為二線一星女巡官。圖／新北婦幼隊提供
曾在速食店擒匪也抓過毒蟲，喜愛三鐵的新北市婦幼隊女警官瑜軒拚上三等特考，今年底警大受訓後，可能成為二線一星女巡官。圖／新北婦幼隊提供
曾在速食店擒匪也抓過毒蟲，喜愛三鐵的新北市婦幼隊女警官瑜軒拚上三等特考，今年底警大受訓後，可能成為二線一星女巡官。圖／新北婦幼隊提供
曾在速食店擒匪也抓過毒蟲，喜愛三鐵的新北市婦幼隊女警官瑜軒拚上三等特考，今年底警大受訓後，可能成為二線一星女巡官。圖／新北婦幼隊提供

警察 毒品

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