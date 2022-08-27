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汐止五穀仙帝廟前有人開槍 警追一男到案查扣BB槍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區五穀仙帝廟今晨驚傳有人持槍射擊，警方追查發現涉嫌開槍的朱姓男子，是持BB槍射擊，查扣該槍送驗，檢驗結果確認無殺傷力，警詢後依違反社會秩序維護法送辦。

汐止警方今天清晨6時55分獲報，在汐止區勤進路五穀仙帝廟停車場有人持槍射擊，警方不敢大意，大批警力攜帶防彈盾牌到場搜查未發現可疑人士，經連繫報案人，他表示，看到一名男子持槍在廟旁停車場朝草叢外開槍，但似乎沒有聽到槍擊聲響，詢問廟旁路人後，開槍男子下車後疑似持BB槍射擊。

警方以車追人，上午通知車主朱姓男子（48歲）到案，並在其車上發現瓦斯槍2把、瓦斯鋼瓶1瓶，經朱男同意警方查扣送驗，檢驗結果無殺傷力。擔任電子工程師的朱男表示，今天開車到大尖山爬山，上山前一時手癢把玩瓦斯槍朝空曠處射擊，並無傷人之意。警詢後今依違反社會秩序維護法送辦。

新北市汐止區五穀仙帝廟今晨驚傳有人持槍射擊，警方追查發現涉嫌開槍的朱姓男子，是持BB槍射擊，查驗後確認無殺傷力，今依違反社維法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區五穀仙帝廟今晨驚傳有人持槍射擊，警方追查發現涉嫌開槍的朱姓男子，是持BB槍射擊，查驗後確認無殺傷力，今依違反社維法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區五穀仙帝廟今晨驚傳有人持槍射擊，警方追查發現涉嫌開槍的朱姓男子，是持BB槍射擊，查驗後確認無殺傷力，今依違反社維法送辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市汐止區五穀仙帝廟今晨驚傳有人持槍射擊，警方追查發現涉嫌開槍的朱姓男子，是持BB槍射擊，查驗後確認無殺傷力，今依違反社維法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區五穀仙帝廟今晨驚傳有人持槍射擊，警方追查發現涉嫌開槍的朱姓男子，是持BB槍射擊，查驗後確認無殺傷力，今依違反社維法送辦。記者王長鼎／翻攝

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