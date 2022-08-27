鄉民搜「花蓮外役監2逃犯」前科氣炸 矯正署曝真相

花蓮縣自強外役有2名監受刑人也逃逸，分別是許亞倫、康育豪。 圖／取自刑事警察局網站 台南明德外役監逃犯林信吾殺害2名警察，引起軒然大波。花蓮縣自強外役有2名監受刑人也逃逸，分別是許亞倫、康育豪，花蓮地檢署昨發布通緝，也公布2人長相與特徵，有網友發現，其中1人今年3月就逃脫，至今5個月沒抓到人，還犯了妨礙性自主、對少年拘禁強制性交、重傷害等前科，讓他直呼「看了快暈倒」。

花蓮縣自強外役有2名監受刑人也逃逸，分別是許亞倫、康育豪，許亞倫29歲，約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有-+符號刺青。另一人康育豪25歲，特徵為濃眉、招風耳。藏匿地點為全台灣都有可能，刑事局要求查緝時注意本身安全。

自強外役監副典獄長陳長木日前表示，29歲許亞倫犯詐欺案，已在外役監服刑2年多，核准回屏東老家探視母親，原本在22日下午2點要歸獄，卻不見蹤影，獄方詢問許媽媽，只得知他已離開，現在仍失聯。

另名25歲康育豪於3月21日前往宜蘭探視家屬也沒有按規定回監，已經發布通緝，這2人只剩下2、3年刑期，卻趁返家探視期間脫逃，已發布通緝。

網友也將消息轉貼到PTT，一搜尋發現許亞倫犯了妨礙性自主、詐欺五件、對少年拘禁強制性交，另外康育豪則是重傷害、妨礙自由、詐欺，網友驚覺兩個都對社會有重大危險，但卻從3月到8月25日才趕快發布通緝，「看了都快暈倒了」。

其他網友也直呼，「太扯，看了火都上來」、「法務部長到底在幹嘛」、「有夠誇張的」、「這已經不知道逃到哪了」、「到底多少逃犯路上趴趴走？鬼島犯罪天堂」、「一大推不符合規定的去外役監，規定是用來騙死老百姓的？」、「3月逾期未歸8月才想到要發通緝，有夠廢」、「台灣也太可怕了吧」。

民間因林信吾越獄殺警事件顯得相當緊繃，深怕憾事再度發生。對此，矯正署表示，許是因為詐欺案入監服刑，經自強外役監進一步確認，並無性侵前科，網友所查內容，實屬同名同姓者資料，並指出受刑人如果牽涉脫逃、性侵、家暴和毒品等案件，在外役監服刑資格審查第一關就會刷掉，就算已經移監，只要查出在外涉及相關刑案，也會送回一般監獄。