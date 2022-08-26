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澎湖外海查獲1.5噸K他命 宜檢起訴瓦解走私集團
海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲走私情資，報請宜蘭地方檢察署，多個單位組成專案小組，年初在澎湖外海破獲市值30億元、1555公斤的三級毒品K他命，以及船長等3人，經追查再逮幕後主嫌與金主，全案陸續起訴，今天再追加起訴最後1人，徹底瓦解該毒品走私集團。
宜蘭地檢署檢察官張立言指揮偵辦，海巡署偵防分署、彰化等地查緝隊、艦隊分署海巡隊、北部分署第一岸巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊，以及刑事局偵查第九大隊、新北市警察局永和分局等單位共組專案小組。
專案小組今年1月11日在澎湖外海登檢涉案漁船，現場查獲1555公斤K他命，並逮捕劉姓船長、許姓與伍姓船員共3人。檢察官訊後，依毒品危害防制條例運輸第三級毒品、懲治走私條例私運管制物品進口未遂等罪嫌，聲押3人獲准。
不過，專案小組懷疑還有幕後共犯，繼續向上溯源追查，在掌握相關事證後，6月7日拘提楊姓主嫌，檢方訊後聲押獲准；7月25日拘提幕後許姓金主到案，檢方訊後再聲押獲准。
檢方表示，全案陸續起訴，今天追加起訴許姓金主，也是全案最後1人，徹底瓦解以許嫌為首的毒品走私集團。
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