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遭受生命危險「大膽用槍」 台南學甲警員李峻安記功一次

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局長方仰寧表示，下午這起學甲槍擊案，值勤遭攻擊的宅港派出所警員李峻安開槍過程符合用槍條例，將給予記功一次表揚，方重申，市警局絕對支持基層警員遭受生命危險時，可大膽用槍，會全力當警員後盾。

驚魂未定的李峻安傍晚在方仰寧，學甲警分局長蔡宗昌等人陪同，還原經過。他表示，當時在值班台值勤，一名男子走進值班台稱天氣熱要吹冷氣，身上有濃烈酒氣，當時要求該男坐旁邊，對方突然情緒激動，退後從腰後口袋抽出2把長刀作勢攻擊，他立即退出派出所外，該男子仍進逼，他先對空鳴槍1發，該男仍逼近不到3公尺，緊急開了12槍後，再另外換彈匣開了1槍，其中5槍打中腳部、1槍擦過腰部。

警方表示，初步調查，該男疑精神不穩定曾多次送醫，有時會來派出所閒晃，沒想到酒後個性暴躁差點又發生憾事。

從警才5年多的李峻安是105年特考班，原在台東分發服務3年多，約2年前回到家鄉學甲服務。他說，發生殺警案後同仁們警覺性都很高，看到對方抽出刀來且有酒味，僅有數秒處置反應，現在只想好好休息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警察局長方仰寧（中）、學甲警分局長蔡宗昌（右）慰問警員李峻安，表示將記功表揚。記者謝進盛／攝影
台南市警察局長方仰寧（中）、學甲警分局長蔡宗昌（右）慰問警員李峻安，表示將記功表揚。記者謝進盛／攝影
台南學甲槍擊案，路人側錄雙方對峙驚險過程。圖／民眾提供
台南學甲槍擊案，路人側錄雙方對峙驚險過程。圖／民眾提供
警方在派出所採擷跡證。記者謝進盛／攝影
警方在派出所採擷跡證。記者謝進盛／攝影
警方在派出所採擷跡證。記者謝進盛／攝影
警方在派出所採擷跡證。記者謝進盛／攝影
警員李峻安談事發經過。記者謝進盛／攝影
警員李峻安談事發經過。記者謝進盛／攝影

方仰寧 殺警案 警察

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