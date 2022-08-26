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賴敏男脫危出現創傷症候群 醫：應避免讓患者回憶災難情況

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮江良誠／連線即時報導

南投草屯康建生技7月14日晚發生四死行刑式槍擊血案。唯一倖存的康建負責人賴敏男頭部中彈送台中榮總手術搶救，今傳出好消息，已轉出加護病房，脫離危險期，在呼吸照護病房治療中。賴敏男「家屬表示」，賴敏男傷口恢復不錯，可能因出現「創傷後壓力症候群」影響，情緒起伏很大，不太願意對槍擊過程做過多陳述，院方以鎮靜劑治療，避免過於激動的生理反應。

精神科醫師林本堂說，罹患創傷後壓力症候群的患者，會重復災難景象，連作夢也會浮現災難當時情境，而且會過度警覺，對於風吹草動、有陌生人靠近就非常害怕，將來遇同情境環境會逃避，創傷後壓力症候群急性期應避免讓患者回憶災難情況，嚴重者需要靠藥物治療，也需要接受長期心理治療，未來出院後，家屬宜多陪伴、傾聽，加上心理治療，協助患者恢復正常生活。

凶嫌李鴻淵在7月14日傍晚闖進南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，行刑式槍殺5人，造成4死，僅賴敏男頭部中彈倖存，送醫搶救，李鴻淵隔天下午2時，在台中落網。

主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬7月16日受訪時說明賴敏男傷勢指出，子彈從賴敏男左耳後進，震碎頭骨，還造成一大片腦出血，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有進入眼眶，也沒有完全進入腦部，花4小時手術把子彈、碎骨取出。

黃愉芬研判，槍傷會影響賴敏男的語言、右側肢體活動，失憶部份多少會有，等同於嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，腦傷情況要長期觀察。

據了解，賴敏男是南投重大槍擊案中唯一生還者，警方維安人員就持續守在醫院病房外，確保安全，但賴敏男疑因「創傷後症候群」，雖逐漸恢復意識，但對槍擊案當天的記憶仍模糊，警方未特別提問，避免太大刺激會影響治療。

台中榮總主刀醫師醫師黃愉芬（中）日前示範說明，賴敏男左耳後方中彈，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒進顱內。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影
台中榮總主刀醫師醫師黃愉芬（中）日前示範說明，賴敏男左耳後方中彈，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒進顱內。聯合報系資料照／記者趙容萱攝影
康建負責人賴敏男。圖／讀者提供
康建負責人賴敏男。圖／讀者提供

賴敏男 槍擊 台中榮總

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