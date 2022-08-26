影／台南男揮舞雙刀追逼襲警畫面曝光 員警開13槍制伏

台南市學甲區宅港派出所下午發生攻擊事件！襲警畫面曝光，可看到一名男子持雙刀追逼員警，員警李峻安拔腿狂奔後拉開安全距離，再持槍瞄準男子，但該男仍步步進逼，李警連開13槍制止。

據指出，該名44歲吳姓男子約下午3時許，後腰藏雙刀進入台南市學甲分局宅港派出所，先向值班員警稱「要吹一下冷氣」，接著又向員警抱怨他的朋友曾因酒駕被警方送辦，隨後拔出菜刀，員警要他放下菜刀，吳男不聽，員警跑出派出所後，吳男還揮雙刀一路進逼。

畫面中可看員警先對空鳴槍施以警告，但吳男仍不聽制止，再度作勢攻擊員警。員警再朝吳男手腳開槍，一共擊發13發子彈，其中約5槍擊中腳部、1槍擦過腹部，一槍打中手部，吳男中槍倒地後，員警隨即通報119，將人送往永康奇美醫院戒護救治。

初步檢傷，吳男意識清楚，可以對談，生命徵象穩定，槍傷位置為左大腿後側、左膝蓋上方、左小腿後側（穿透），右膝上方、右小腿前側、右腹部外側穿透（未傷及器官），以及右手前臂穿透傷。

台南市警局長方仰寧召開記者會表示，8月22日發生兩名員警殉職後，除加強員警戰術訓練，不要無畏和歹徒搏鬥，大膽正確的使用槍械，但也要保護自身安全，李峻安起身先退到駐地外面，從外面廣場喝令吳男丟下刀子，但吳男持續威脅員警生命和身體的安全，李峻安很正確地實施射擊針對非致命部位射擊13發子彈，有6、7槍中彈，其中1彈中腹部，表現良好予以高度肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康