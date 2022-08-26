南投槍擊案唯一生還者賴敏男復原中 因「這點」難陳述槍擊過程

南投槍擊案唯一生還者，康建生技公司董事長賴敏男，據友人透露上周已轉出台中榮總加護病房，身體恢復情況不錯，但可能因「創傷後症候群」影響，情緒起伏很大，據知院方有給予鎮靜治療，希望賴董事長不致因為強烈的心理壓力，造成過於激動的生理反應。

85歲的賴敏男，上月在槍擊案中幸運因為子彈射入頭部位置偏斜，未直接傷及大腦，而是卡在顳骨與左眼窩骨之間，經過台中榮總神經外科醫療團隊漏夜搶救，歷經5小時手術而幸運撿回一命，其間雖歷經兩度拔管，但自行呼吸都不到一周，就又再度插回呼吸器，上周家屬同意讓賴男進行氣切手術，並轉出加護病房，住進呼吸照護病房。