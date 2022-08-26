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南投槍擊案唯一生還者賴敏男復原中 因「這點」難陳述槍擊過程
南投槍擊案唯一生還者，康建生技公司董事長賴敏男，據友人透露上周已轉出台中榮總加護病房，身體恢復情況不錯，但可能因「創傷後症候群」影響，情緒起伏很大，據知院方有給予鎮靜治療，希望賴董事長不致因為強烈的心理壓力，造成過於激動的生理反應。
85歲的賴敏男，上月在槍擊案中幸運因為子彈射入頭部位置偏斜，未直接傷及大腦，而是卡在顳骨與左眼窩骨之間，經過台中榮總神經外科醫療團隊漏夜搶救，歷經5小時手術而幸運撿回一命，其間雖歷經兩度拔管，但自行呼吸都不到一周，就又再度插回呼吸器，上周家屬同意讓賴男進行氣切手術，並轉出加護病房，住進呼吸照護病房。
據賴敏男孫子向友人轉述指出，賴敏男受到「創傷後症候群」的影響，有時情緒的起伏很大，尤其不太願意對槍擊過程做過多陳述，據知院方有給予鎮靜治療，幸運的是賴目前的傷口恢復情況良好，且在逐漸復原中，但意識雖已逐漸恢復，仍無法清楚描述。
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