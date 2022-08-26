涉為中國詐騙集團洗錢 警破獲在台水房逮人送辦

43歲林姓男子涉嫌替中國詐騙集團洗錢，在台中設水房據點，刑事局接獲中國上海公安局循兩岸共打機制轉報有中國民眾遭詐騙案，組專案小組查緝，逮捕林男等7人，警詢後送辦。

刑事警察局今天召開記者會，偵一大隊第一隊長顏光燦說，日前接獲中國上海市公安局循兩岸共同打擊犯罪機制提供情資，一名50多歲中國籍俞姓被害人從民國109年6月間起，遭詐騙集團以投資虛擬貨幣，詐騙人民幣570萬元，組專案小組查緝，發現以台灣籍林姓男子為首洗錢集團涉嫌。

警方查出，林姓男子等人涉替中國詐騙集團洗錢，先派人赴中國收購當地民眾帳戶，等詐騙集團收取贓款後，再以地下匯兌方式協助轉帳，從中抽佣金，掌握線索後，從去年11月間，開始分3階段掃蕩。

警方說，林姓男子等人租下台中市西區某商辦大樓當辦公室，派員在內部進行轉帳洗錢等不法工作，掌握線索後，見時機成熟，前往逮人，分批逮捕林男等7人到案，並查扣中國金融卡等物。

刑事局逮捕林姓男子等人後，循線掌握有資訊背景的41歲賴姓男子涉嫌維護中國賭博網站後端平台，辦公室地點於林男同大樓同樓層，立即布線搜索，循線逮捕賴男及背後金主等11人到案。

警詢後依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌把林姓男子及賴姓男子共18人移送台中地檢署偵辦。