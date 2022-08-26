漁船走私1.5公噸毒品案 檢起訴幕後金主瓦解集團
宜蘭檢方今天表示，專案小組於今年1月在澎湖外海查獲一艘漁船涉嫌走私約1.5公噸三級毒品愷他命，經後續追查，已起訴幕後金主，徹底瓦解這個毒品走私集團。
宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，海巡署偵防分署接獲毒品走私情報，今年1月11日在惡劣海象下，於澎湖外海登檢一艘漁船，當場查獲三級毒品愷他命1555公斤，市價約新台幣30億元，並逮捕劉姓船長、許姓與伍姓船員，共3人。
檢察官訊問後，認為這3人涉犯毒品危害防制條例及懲治走私條例，向宜蘭地方法院聲請羈押獲准。
宜蘭地檢署指出，專案小組懷疑這起案件仍有幕後共犯待追查，在檢察官指揮下，持續向上溯源追查幕後金主及共犯，於蒐集掌握相關事證後，先於今年6月拘提楊姓共犯。檢察官訊問後，認為楊姓共犯為幕後主嫌之一，經向法院聲請羈押獲准。
檢方表示，經再循線於今年7月拘提幕後許姓金主到案，檢察官訊問後，再向法院聲請羈押獲准。許姓金主於今天遭起訴，徹底瓦解這個毒品走私集團。
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