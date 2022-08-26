北市保大路檢攔車飄出「K仔味」 驚見26包毒咖啡包

台北市保安警察大隊員警近日在文山區木柵路執行路檢時，一攔下吳姓男子所駕汽車，就聞到濃濃異味，並看見車內中控台周遭有多包咖啡包，鄭姓乘客當即坦承持毒，經初驗呈毒品陽性反應，員警當場依法逮捕鄭男，持續釐清毒品來源。

警方調查，北市保大第一中隊員警8月23日上11時許在木柵路上執行路檢，18歲吳男駕駛汽車載送20歲鄭男行經路檢點，一降下車窗就飄出濃濃「K仔味」，員警聞到異味後仔細查看，沒想到排檔桿旁的置物凹槽有數十包咖啡包，立刻出言詢問「你們做什麼？咖啡（毒品）就放在那邊欸！就放在中間一看就看到了」。

見法網難逃，鄭男向員警坦承，他很久沒施用毒品了，這些毒品咖啡包是剛買的，是自己要施用的，吳男則慌忙撇清，指毒品是鄭男的，連汽車都是鄭男的，兩人只是朋友關係。

經員警清查、初驗，現場共有摻有毒品安非他命的咖啡包20包、摻有K他命的咖啡包6包，數量龐大顯非僅1人施用，帶返偵詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將鄭男送辦，將吳男暫列關係人，持續追查毒品來源。

警方表示，暑期近尾聲，警方仍將持續加強緝毒，防制青少年染毒，呼籲民眾遇有各式包裝新潮、來路不明的咖啡包或果汁包，切勿輕易嘗試。