影／嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 查獲毒品分裝工廠

嘉義縣警察局刑警大隊與水上警分局偵查隊，7月偵辦黃姓男子被人蛇集團，騙到柬埔寨案件，循線以車追人，槓上開花，在台南市破獲毒品分裝工廠，查扣501包毒咖啡包，逮捕2名王姓及1名林姓共3名嫌犯，上午縣長翁章梁到警局頒發破案獎金，嘉勉辦案員警。

警方調查，無業、8年級的水上鄉黃姓男子，7月間在網路遭人蛇集團，以博弈行政人員高薪，誘騙柬埔寨工作，7月底搭機出境至柬國後，遭詐騙集團成員控制，經人蛇集團試用，發現被害人難以勝任詐騙工作。

隨即改以免於轉賣摘除被害人器官販售為由，向家屬要求付15萬元贖款，被害人趁嫌犯疏於注意，與家人聯繫並報案，警方通報外交部急難救助，陳報警政署多層管道協查營救，人蛇集團為避免身分曝光，改稱被害人工作表現不佳辭退，要求被害人自行購買返台機票，獲得釋放返國。

專案小組昨天在台南市北區某出租套房，逮捕詐騙被害人出國林姓與王姓犯嫌，查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，查扣毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包501包，還有人口販運的「器捐同意書」，逮捕另名外出販賣毒品王姓嫌犯到案，依人口販運及毒品罪法辦，持續擴大偵辦。

翁章梁上午到警局慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金，痛批人口販運人蛇集團及毒品販賣對治安嚴重危害，強調治安不容挑釁。警方提醒民眾涉及出國境外打工訊息小心求證，否則非但淘金夢碎，更可能淪為人蛇仲介或詐騙集團目標。