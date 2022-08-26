快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

影／嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 查獲毒品分裝工廠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣警察局刑警大隊與水上警分局偵查隊，7月偵辦黃姓男子被人蛇集團，騙到柬埔寨案件，循線以車追人，槓上開花，在台南市破獲毒品分裝工廠，查扣501包毒咖啡包，逮捕2名王姓及1名林姓共3名嫌犯，上午縣長翁章梁到警局頒發破案獎金，嘉勉辦案員警。

警方調查，無業、8年級的水上鄉黃姓男子，7月間在網路遭人蛇集團，以博弈行政人員高薪，誘騙柬埔寨工作，7月底搭機出境至柬國後，遭詐騙集團成員控制，經人蛇集團試用，發現被害人難以勝任詐騙工作。

隨即改以免於轉賣摘除被害人器官販售為由，向家屬要求付15萬元贖款，被害人趁嫌犯疏於注意，與家人聯繫並報案，警方通報外交部急難救助，陳報警政署多層管道協查營救，人蛇集團為避免身分曝光，改稱被害人工作表現不佳辭退，要求被害人自行購買返台機票，獲得釋放返國。

專案小組昨天在台南市北區某出租套房，逮捕詐騙被害人出國林姓與王姓犯嫌，查獲毒品咖啡包分裝工廠相關證物，查扣毒品原物料一批、封膜機、研磨器、分裝袋、果汁粉等製毒用具及成品毒品咖啡包501包，還有人口販運的「器捐同意書」，逮捕另名外出販賣毒品王姓嫌犯到案，依人口販運及毒品罪法辦，持續擴大偵辦。

翁章梁上午到警局慰勉偵辦員警辛勞，頒發慰勉金，痛批人口販運人蛇集團及毒品販賣對治安嚴重危害，強調治安不容挑釁。警方提醒民眾涉及出國境外打工訊息小心求證，否則非但淘金夢碎，更可能淪為人蛇仲介或詐騙集團目標。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 ，查獲毒品分裝工廠。記者魯永明／翻攝
嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 ，查獲毒品分裝工廠。記者魯永明／翻攝
嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 ，查獲毒品分裝工廠，縣長翁章梁到警局頒發破案獎金，嘉勉辦案員警。查看破案證物。記者魯永明／攝影
嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 ，查獲毒品分裝工廠，縣長翁章梁到警局頒發破案獎金，嘉勉辦案員警。查看破案證物。記者魯永明／攝影
嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 ，查獲毒品分裝工廠，縣長翁章梁到警局頒發破案獎金，嘉勉辦案員警。查看破案證物。記者魯永明／攝影
嘉警偵破柬埔寨人蛇集團槓上開花 ，查獲毒品分裝工廠，縣長翁章梁到警局頒發破案獎金，嘉勉辦案員警。查看破案證物。記者魯永明／攝影

人蛇集團 毒品 詐騙集團

延伸閱讀

嘉縣秋節勞軍團空軍四聯隊送慰問金 軍方展示F-16戰機

影／馬英九帶王育敏直搗嘉義縣長翁章梁家鄉義竹 搶農民選票

數位中介法、夏立言訪中 王育敏翁章梁議題互槓

嘉縣辦全民運提前1周開學 翁章梁到大同國小迎新送書

相關新聞

影／南投武界失蹤者獲救 驚恐憶「領隊像被魔神仔牽著，帶大家往深山走」

「領隊像被魔神仔牽著，帶著大家一直往深山走...」在武界溯溪失聯的柯姓、顏姓員工，下午1點20分抵達武界派出所，經歷一天...

武界山搜案傳佳音！2人尋獲下山、另3人狀況佳待救

台中市清水區公所昨舉辦員工自強旅遊，前往南投縣仁愛鄉武界部落，有4名員工與1名司機失聯。今天上午好消息陸續傳出，10點尋...

影／武界19人第一時間救下山 關鍵人物是這位村長

台中市清水區公所昨24人前往南投武界部落參訪，中午用餐時全團未抵達預定餐廳。當地法治村村長葉阿良協助搜尋，在距離一線天約...

獨／汽車藏毒載通緝犯拒攔停 大批警圍捕撞車就逮2送醫

李姓通緝犯等3男1女，今天凌晨3點多，共乘一輛黑色汽車，在基隆市東岸商場前，因跨越停止線停車，剛好遇到巡邏員警攔查拒停，...

影／還原13槍制伏雙刀男攻擊 員警「既亢奮又緊張」

台南市學甲警分局宅港派出所警員李峻安還原昨天吳姓男子闖入派出所，他如何應變將吳男引到派出所外面，再連開13槍制伏，也談到...

【即時短評】外役監防脫逃 電子圍籬可行？

台南雙警命案轟動全國，明德外役監典獄長火速拔官，仍止不住外界對法務部及矯正署的撻伐，雖然官員總有理由說詞，但細看事件，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。