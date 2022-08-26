裝潢工人家發現衝鋒槍 疑美軍特種部隊裝備武器

高雄市刑警大隊追查毒品，得知涉嫌購毒的裝潢工人余姓男子曾經亮槍，查出余的落腳處，動員搜索他的住處，果然在桌內夾層，發現1枝M10衝鋒槍，初步勘驗，疑似美軍特種部隊在越戰期間裝備的武器，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑大偵四隊查緝毒品案，自涉案人口中獲悉，余姓男子（29歲）曾亮出1把衝鋒槍，警方追查余的身分及住處，發現他只是1名裝潢工人，並沒相關素行前科，也非幫派分子。

警方8月4日持搜索票，動員到高雄市仁武區余姓男子的住處搜索，果然在桌子抽屜夾層，找出這把MAC-10衝鋒槍，以及10顆90子彈，以及些許安非他命。

據了解，MAC-10衝鋒槍是美製武器，是美軍特種部隊曾在越戰期間的裝備，警方在余姓男子住處搜出的同型槍，已經老舊，余稱這把衝鋒槍是已故朋友「阿倫」交給他寄放，但他說不出阿倫的姓名。

警方將這把衝鋒槍送驗，初步驗出有殺傷力，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署，檢方諭知10萬元交保。