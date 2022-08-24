影／連開5槍制止亮刀鬥毆 蘆洲警3度強調「大膽用槍」

台南殺警案後全國警察義憤填膺，內政部長徐國勇宣示緝凶遇反抗「可大膽用槍，不用客氣」。昨晚新北市蘆洲發生20人聚眾鬥毆還亮開山刀暴衝，員警連開5槍嚇阻，事後副分局長說明案情，短短1分鐘3度強調大膽用槍。網友則虧爆：風頭之上鬧事，白目。

三、四名警員聯手壓制手持開山刀的黃姓男子，旁邊已有員警舉槍。記者林昭彰／翻攝

據了解，三重區某私立高職昨天開學，2名16歲新生第一天認識，就因為有人在班級LINE群組罵髒話而引發衝突。當天晚上，甲方吳姓學生到蘆洲長榮路熱炒店，陪朋友喝酒慶生，乙方高姓學生來電質問白天吵架的事，互嗆輸贏。

隨後乙方便撂了11人分乘數輛汽機車趕抵，無視蘆洲警分局近在咫尺，直接於熱炒店外並排停車，整群人大搖大擺違規橫越馬路非常囂張，爆發零星衝突。員警獲報迅速趕抵，快打警力陸續增援達44人之眾，原已隔開雙方控制場面。

孰料趕來支援甲方的23歲黃姓男子，不僅大遲到，還無視眾多警察在場，手持開山刀衝進人群叫囂，再度引起騷動。2名警員隨即對空連開5槍，其餘員警開始壓制上銬逮捕雙方共20人帶回偵訊，其中11人年僅15、16歲都是學生。

最後查扣1把開山刀、數把小折疊刀，警詢後分別依妨害秩序、傷害、毀損、妨害公務罪嫌移送法辦。