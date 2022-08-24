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阿公大義滅親舉報孫偷吸彩虹菸 警破門逮販毒鴛鴦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市邱姓男子夥同毛姓女友透過社交平台販售毒品彩虹菸，邱男阿公看見孫子吸毒，向少年警察隊報案；警方循線溯源，發現邱以百萬跑車代步，常推出折扣活動吸引毒蟲，日前持搜索票破門而入，發現毒品就藏在機車置物箱，並當場逮邱、毛兩人，詢後全案依毒品罪嫌移送法辦。

桃園少年隊當場在邱男機車內搜出54支毒品彩虹菸，將他及女友毛女依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園少年隊當場在邱男機車內搜出54支毒品彩虹菸，將他及女友毛女依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝

桃園市少年警察隊8月9日接獲一名阿公報案，稱自己的孫子在吸食彩虹菸。警方受理後追查，發現這名邱姓男子（21歲）平日以百萬跑車代步，利用機車置物箱當作行動毒品倉庫，藉以躲避查緝。

警方調查，住在中壢區的邱男與女友毛女（23歲），以通訊軟體微信（WeChat）作為販毒聯絡管道，吸引各方毒蟲購買彩虹菸，還常常推出促銷活動，購買越多支、價格越便宜，藉此提升銷量，一周可獲利2至3萬元不等。

警方布線蒐證後，8月18日下午持搜索票破門而入，邱、毛兩人被逮個正著，員警更在該男子機車置物箱搜出54支彩虹菸，詢後依違反毒品危害防制條例，將兩人移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，彩虹菸是混和型毒品，外觀與一般香菸類似，價格卻為一般香菸的40至60倍，常在菸草中卷入三級毒品氯苯基戊酮或K他命，甚至會相互混和以增強毒性，對人體危害非常大，且因類似紙菸，易流入校園，危害社會甚鉅。

少年隊指出，青少年放暑假期間常和朋友到處出遊，如不注意少年交友狀況，很可能會接觸是類迷幻藥品，提醒家長注意家中少年的人際關係，青春專案期間警方也全力查緝，讓青少年有一個優質的成長空間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

邱姓男子平日以百萬跑車代步，利用機車置物箱當作行動毒品倉庫，藉以躲避查緝。記者楊湛華／翻攝
邱姓男子平日以百萬跑車代步，利用機車置物箱當作行動毒品倉庫，藉以躲避查緝。記者楊湛華／翻攝
桃園少年隊當場在邱男機車內搜出54支毒品彩虹菸，將他及女友毛女依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園少年隊當場在邱男機車內搜出54支毒品彩虹菸，將他及女友毛女依毒品罪嫌移送法辦。記者楊湛華／翻攝

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