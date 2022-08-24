網路低價購入鯊魚劍 買到一級瀕危物種 買賣雙方被起訴

高雄66歲林姓男子在露天拍賣兜售「鯊魚劍」，還強調是「真品」，每把要價僅5800元，經海巡台南查緝隊網路巡邏發現後，在林男家中查扣9把鯊魚劍，送交鑑定後確認為一級瀕臨絕種海洋保育類「尖齒鋸鰩」，且根據訂單資料，還發現已有兩把出售給黃姓女子、王姓少年。高雄地檢署偵結，今依野生動物保育法，起訴林男、黃女，王男則送少年法院審理。

鯊魚常在民間習俗中屬於常用的「法器」，每把要價數萬元至數十萬元不等，林男在家中發現有9把「尖齒鋸鰩」、2把「鈍鋸鰩」遺骨做成的「鯊魚劍」，於是便以每把5800元不等價格，前年1月低價放上露天拍賣網站販售，還標榜兩類魚種已被列入瀕臨絕種動物保護，保證為真品。

海巡署台南查緝隊員網路巡邏時，發現林男在網路兜售鯊魚劍，去年3月16日上午8時許持搜索票上門後，當場扣得屋內剩餘的9把鯊魚劍，經調閱訂單等資料，林男也坦承有販賣2把鯊魚劍給黃女、王姓少年，兩人待查緝人員找上門後，才發現買到一級保育類動物遺骨，將購入的鯊魚劍交給查緝人員扣押。

查緝人員將查緝到的鯊魚劍送往海洋委員會海洋保育署、屏東科大野生動物保育中心鑑定，確認林男家中及黃女、王姓少年持有的鯊魚劍，分別取自一級保育類動物「尖齒鋸鰩」、「鈍鋸鰩」。