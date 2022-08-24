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仿古代酷刑？瓦斯爐燒鍋鏟狠燙生殖器 他活活遭虐死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓、蔡姓、邱姓及董姓男子參與賭博集團，因上級懷疑另名康姓同事黑吃黑吞掉款項，4人受指示逼康交代去向，竟押他去汽車旅館痛毆，還學古代酷刑「烙印」將鍋鏟燒到高溫狠燙康生殖器，康活活遭虐死丟包，法院痛斥4人手段凶殘，依傷害致死罪各判9年至9年8月不等，可上訴。

檢警調查，張、蔡、邱及董去年8月2日凌晨受李男指示，先以洽談公事為由誘騙出康並載去汽車旅館綑綁痛毆，一旁還用手機邊錄影，不斷逼問康金錢下落未果，竟找人跑腿代購卡式瓦斯爐、鍋鏟，4人並先用繩索、膠帶及浴巾把康手腳捆死。

張等4人在輪流拿鋁棒、鐵條痛打他身體四肢，甚至學古代酷刑中烙印方式，輪流將買來的鍋鏟用瓦斯爐火烤後，直接朝康的身體、四肢及生殖器狠燙，康痛到哀號慘叫最終全身傷痕累累、嚴重內出血，張等人又把他塞進後車廂企圖轉移陣地。

但開車過程因康企圖脫逃，從後車廂爬到後座被發現，又慘遭種人壓制、摀住口部，結果到另一間旅館時發現他已經窒息死亡，4人僅向櫃檯稱裡面還有1人就離開，經房務人員敲門無回應開門驚見康死在地上。

審理時，張推卸責任，辯稱是邱壓摀康的嘴巴才害死他，蔡則說不知為何康會死，本來還好好的，董表示自己僅是去查康的帳，僅有邱男一人坦承犯行。

法醫解剖鑑定指出，康因四肢大片瘀腫燙傷引起橫紋肌溶解、阻塞口鼻窒息致死，可認定是遭4人輪番毆打、高溫燙傷，並遭邱以衣物壓摀口鼻致死；另根據對話發現，董也在現場匯報稱，康3根手指頭折斷了、他人生完了，更可見其有犯意聯絡。

法院認為，張等4人和康無深仇大恨，僅為逼他交代金錢下落才依指示凌虐，難認主觀有殺人犯意，但仍可預見其死亡結果，變更起訴法條改依傷害致死罪論處。

法院審酌，張、蔡、邱及董輪番施暴，拿燒燙鍋鏟燙康生殖器最終致死，手段殘暴，犯後沒和解，依傷害致死判4人9年至9年8月不等。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

汽車旅館 賭博 殺人

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