台南安平角頭命案揪出「馬前卒」 證據不足法官判無罪

台南安平去年2月23日角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，檢警追出顏姓男子，案發前顏先到陳住處勘查地形及確認有無在家，檢方依殺人罪嫌起訴，顏否認涉案，指「如果做這件事，他人就不在會這邊！」台南地院認證據不足，昨天判顏無罪。

台南地院合議庭指出，顏陳稱去年2月22日至23日與蔡秉逸同行時，有聽蔡秉逸說要去殺陳建文，但其不知道蔡秉逸是不是真的會去殺陳建文；他未與蔡秉逸共同擬定殺害陳建文計畫，也沒有親自或指示黃姓男子至陳建文住處勘查地形、確認陳建文有無在家，更沒有聯絡其他人前來接應等。

合議庭表示，另案被告蔡秉逸因自己對被害人不滿，早知被害人的住處及作息，所以一人開車前往被害人住處開槍，開槍完即前往警局投案，則依據蔡秉逸的背景及開槍前後過程，其一人即可殺害被害人並投案，似無先派人至被害人住處勘查地形、確認被害人有無在家、聯絡同夥前來接應的必要。

且本案並無證據證明顏與陳建文有何糾紛，也無證據證明顏因陳建文死亡而可獲得任何好處，僅因與另案蔡秉逸的朋友關係，即分擔至陳建文住處勘查地形、確認陳建文有無在家，以及在另案被告蔡秉逸行動時，聯絡多名同夥前來接應，以防不時之需等工作，而使自己承擔重大殺人罪責或遭報復的風險，令人懷疑。

合議庭指出，若顏急於提供陳建文有無在家的訊息給蔡秉逸，才聯繫黃姓男子先到場勘查，理應應密集聯繫黃，並在收到黃傳送照片後，趕緊告知蔡秉逸，但同日下午2時許，黃傳送照片給顏後，迄於下午4時27分許，兩人見面前，黃未再傳送任何照片或訊息予顏，顏也未再聯絡黃，另蔡秉逸更是在黃傳送照片後，逾6小時，才槍殺陳建文，實在不合理。

同時，顏自下午4時27分許起至蔡秉逸晚間8時56分許槍殺陳建文，並非一直待在陳建文住處附近，甚至案發前約30分鐘，即開始往安定區移動，實與在現場待命或看顧現場的情狀有異。