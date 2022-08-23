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毒駕逆向撞死人 咖啡包露餡還遍遭人栽贓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名何姓男子去年12月毒駕上路，在蘆竹區長安路2段逆向高速撞飛王姓婦人機車，導致王婦頭胸多處重傷及內出血，送醫不治。案發後，何男被檢警從身上搜出10包毒品咖啡包，但他始終否認吸毒與車禍有關，最後因驗尿及生理測試未過關，訊後被桃園地檢署依公共危險罪起訴。

起訴指出，何男（21歲）去年12月3日上午11時許開車行經蘆竹區，曾在長安路2段與南山路2段停等紅燈，但綠燈亮起後，他未立即起步，而是在原地停留約10餘秒，接著又未注意前方道路縮減，直行駛入對向慢車道。何男不僅逆向，還高速行駛，結果撞上王姓婦人機車，機車零件當場碎裂四散，王婦也被撞到手腳朝天騰空飛起，最後因創傷姓休克死亡。

案發後，現場處理事故員警見何男精神恍惚，對他進行生理測試，結果均未過關，經其同意採尿送檢後，確認有毒品反應。另外，檢察官相驗遺體後訊問何男，也發現有毒品咖啡包從他身上掉出來。

偵訊時，何男坦承開車撞到王婦，對於毒駕一事則使口否認，毒品露餡還辯稱遭人栽贓，但由於驗尿呈陽性反應，員警證稱現場聞到K他命味道，說法未被採信。

檢方調查，何男身上共有10包毒品咖啡包，雖然二級毒品純質淨重僅0.183克，未達5克標準，涉嫌持有二級毒品部分獲不起訴，但他開車撞死王婦屬實，相關證據也證明車禍與吸毒有關，因此依公共危險罪將他起訴。

檢方認為，何男毒駕上路，缺乏尊重其他用路人生命財產安全觀念，危及道路交通安全，且於偵查中狡飾其詞，空言否認，未能坦承犯行，顯未有悔悟之心，因此也建請法院從重量刑。

王姓婦人去年底遭何姓男子駕車由對向撞上，送醫不治，警方後來查出何男涉嫌毒駕。記者楊湛華／翻攝
王姓婦人去年底遭何姓男子駕車由對向撞上，送醫不治，警方後來查出何男涉嫌毒駕。記者楊湛華／翻攝

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