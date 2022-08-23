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國務機要費案 檢不上訴扁珍免訴確定

中央社／ 台北23日電

前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，高檢署研議後決定全案不上訴，扁、珍免訴確定。報系資料照
前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，高檢署研議後決定全案不上訴，扁、珍免訴確定。報系資料照

前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，更二審以陳水扁、吳淑珍等人涉詐領國務費部分，因法律廢止刑罰判決免訴；高檢署研議後決定全案不上訴，扁、珍免訴確定。

此外，吳淑珍、陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚另涉洗錢，各判刑2年、1年、10月，僅黃睿靚獲緩刑4年，檢察官就此部分也決定不上訴；不過，吳淑珍、陳致中、黃睿靚均不服判決結果，已於9日提起上訴；蔡明哲判刑4月，也已提起上訴。

全案起於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，台灣高等法院更二審7月15日就國務機要費案、洗錢案部分宣判。

更二審判決指出，陳水扁、妻子吳淑珍、時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧以及被告蔡銘哲、郭銓慶，有關涉及國務機要費貪污罪、偽造文書罪及所涉洗錢部分，均為免訴。

判決指出，國務機要費（貪污、偽文）及所涉洗錢部分，因為會計法第99條之1於111年6月15日修正公布，解除95年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任。本案有關詐領國務機要費時間，均在95年12月31日之前，因此被告等人行為後法律廢止刑罰，判決免訴。

本件判決有罪部分，為被告吳淑珍、蔡銘哲、陳致中及黃睿靚。判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。

更二審認定吳淑珍有掩飾因自己重大犯罪所得財物的洗錢行為，判處有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。

此外，陳致中犯共同掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢行為，判處1年徒刑，併科罰金新台幣150萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收；黃睿靚共同掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢行為，分別判處10月徒刑，併科罰金100萬元，緩刑4年，須向公庫支付100萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。罰金部分得易服勞役。

此外，蔡銘哲明知他人犯貪污治罪條例第6條之財物，予以寄藏，判處有期徒刑8月，減為有期徒刑4月，褫奪公權1年。

高檢署收受更二審判決後研議多時，認為免訴部分是因為法律變更，日前決定不上訴；其餘部分則尊重法院判決，同樣不上訴。

洗錢 吳淑珍 國務機要費

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