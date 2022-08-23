影／台南殺警凶嫌落網 高大成：應速判死刑、迅速執行

台南2警昨遭歹徒襲擊割喉殉職，警案凶嫌林信吾犯案後24小時內火速被逮捕歸案。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天受訪時疾呼，凶嫌毫無人性殺，不但對一警中3次要害，還對2警各補一槍，殺害2警，還搶超商，死性不改，留在社會何用？應對凶嫌速判死刑，並且要迅速執行，越快越好，這樣才有警惕、嚇阻作用，社會才會鬆一口氣。

高大成強調，殺任何一個人，一旦證據確鑿，不管什麼理由，都應該判處死刑，除了正當防衞。

高大成認為，凶嫌以警察噴辣椒水為由反抗搶警槍，拿刀從後挾持一警脅迫，見另一警不從，不但對警割喉，還朝這名警員胸部捅刀，命中一次要害後，該名警員已無反抗能力，竟繼續追殺，命中3要害，後還對2警各補一槍，致人於死，從凶嫌殺警的動作，就可了解凶嫌非常凶殘。