台南雙警案嫌犯在逃 成大發出公開信「全城警戒中」

台南市今天發生震驚全台的雙警命案，由於嫌犯搶奪警槍後逃逸，並被發現在安南區土城高中清洗後變裝離開，民眾對此相當恐慌，擔心不知是否可能遇上「煞星」，而成功大學校方也在傍晚對全校師生發出公開信，表示將加強巡邏，並提醒警衛注意執勤安全，師生晚間不要在外逗留，大有「全城警戒」之感。

公開信的內容如下：

殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路

殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路