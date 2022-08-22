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大逆轉！南市殺警案專案小組晚間比對身形 排除原鎖定嫌犯

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台南雙警案嫌犯在逃 成大發出公開信「全城警戒中」

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市今天發生震驚全台的雙警命案，由於嫌犯搶奪警槍後逃逸，並被發現在安南區土城高中清洗後變裝離開，民眾對此相當恐慌，擔心不知是否可能遇上「煞星」，而成功大學校方也在傍晚對全校師生發出公開信，表示將加強巡邏，並提醒警衛注意執勤安全，師生晚間不要在外逗留，大有「全城警戒」之感。

公開信的內容如下：

「重要安全事項宣導：台南地區今(22)日中午11時發生2名員警追捕竊盜通緝犯，不慎遭割喉攻擊身亡之重大社會安全事件，目前臺南市警察局已鎖定嫌犯身分，並全力緝凶偵辦中。本校應處作為1.與轄區派出所聯繫，針對校區周邊地區加強巡查作為，以維護社會安全。2.提醒各校區大門、住宿區警衛(保全)提高警覺並注意自身執勤安全。3.請各位師長及同學近期如無緊急事件，建議勿夜間外出或在外逗留，以維自身安全。」

除了校方有動作外，成大在案發地點安南區也有校區，學生紛紛在網路上相互提醒「歹徒還沒抓到，大家要小心」。

副校長李俊璋表示，公開信主要是提醒學生注意自身安全，而學校兩年前在長榮大學發生馬來西亞籍女學生命案時，也曾發公開信提醒學生注意，主要是目前殺警案的嫌犯仍在逃，擔心凶嫌做困獸之鬥，逃逸過中有可能再傷害其他人，大家一定要注意。

殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路
殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路
殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路
殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路
殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路
殺警案後成大發出給師生的公開信，提醒大家凶嫌仍在逃。圖／網路

馬來西亞 台南 命案

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