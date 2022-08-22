快訊

殺警案作案畫面曝光！凶嫌陳偉捷冷笑奪槍 緊盯行車記錄器勒住員警

影／南市2警遇害因公殉職 徐國勇：每人撫卹金約3000萬

聯合報／ 記者謝進盛黃宣翰／台南即時報導
內政部長徐國勇在南市第三分局開記者會，宣示殺警案破案決心。記者謝進盛／攝影
內政部長徐國勇在南市第三分局開記者會，宣示殺警案破案決心。記者謝進盛／攝影

台南市第二警分局2名警員執勤時遭歹徒殺害，內政部長徐國勇晚間說，不幸殉職的這2名警員都是因公殉職，粗估每人撫卹金約在3000萬（2900萬至3100萬間），警方會全力做好後續撫卹，籲請各界全支持警察

徐國勇晚間在台南市第三警分局開記者會，外界關心警察用槍時機，徐國勇說，他與警政署都全力支持警察大膽用槍，後續也會檢視相關影響警察用槍手機、作為，若有需要修法，也會盡速來推動，保障警察執法安全。

他認為，只要是警察是在執行公務，公權力就不應該受到挑釁，社會也會支持警方嚴正執法，認為挑戰公權力，影響警察執勤絕對不允許。

徐國勇也重申這起殺警案件，一定要在最短時間破案決心，不僅南警全面動起來，全台各地警察局也會相互通報，他也特別介紹邢事局長李西河等人也南下支援辦案，展現緝凶決心。

警察 徐國勇 台南

延伸閱讀

影／雙警命案家屬哭求徐國勇 「不能讓他白白死掉」

緝捕殺警嫌犯！徐國勇：大膽用槍 部長署長絕對支持

批鄭運鵬「上會期0提案」 張善政競辦：連當立委都佛系

影／徐國勇哽咽「歹徒天理不容、人神共憤」 警緝凶遇反抗可大膽用槍

相關新聞

台南殺警案 凶嫌陳偉捷冷笑奪槍照曝光

台南市今天發生駭人聽聞殺警奪槍案，據了解凶嫌犯案過程全被行車記錄器拍下，畫面中警員遭凶嫌以右手挾持，滿身鮮血，凶嫌疑似面...

影／南市2警遇害因公殉職 徐國勇：每人撫卹金約3000萬

台南市第二警分局2名警員執勤時遭歹徒殺害，內政部長徐國勇晚間說，不幸殉職的這2名警員都是因公殉職，粗估每人撫卹金約在30...

檢方相驗雙警命案 殉職警身上發現疑似槍擊傷口

台南發生震驚社會的雙警命案，檢察官下午前往台南市立殯儀館勘驗殉職員警凃明誠遺體，可能明後天才會解剖，據相驗人員表示，有看...

割喉狠殺2警搶警槍 律師呂俊杰：具殺人犯意判死機率高

台南市警二分局民權派出所2名警員今天到安南區追查失竊機車，疑似遭到竊盜通緝犯陳偉捷殺害，陳事後騎機車逃到距離案發現場約1...

殺警凶嫌地方頭痛人物 曾買毒欠錢還當街持球棒恐嚇

起底今天上午疑似在台南市狠心殺害兩名警員的犯嫌陳偉捷，年僅25歲就涉及多起妨害自由、詐欺案並被通緝，是當地警方頭痛人物。

影／雙警命案家屬哭求徐國勇 「不能讓他白白死掉」

「部長你要給我們家屬一個交代」台南雙警命某，內政部長徐國勇下午5點前往台南市立殯儀館慰問殉職員警之一的凃明誠的家屬，凃的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。