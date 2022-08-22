影／南市2警遇害因公殉職 徐國勇：每人撫卹金約3000萬

台南市第二警分局2名警員執勤時遭歹徒殺害，內政部長徐國勇晚間說，不幸殉職的這2名警員都是因公殉職，粗估每人撫卹金約在3000萬（2900萬至3100萬間），警方會全力做好後續撫卹，籲請各界全支持警察。

徐國勇晚間在台南市第三警分局開記者會，外界關心警察用槍時機，徐國勇說，他與警政署都全力支持警察大膽用槍，後續也會檢視相關影響警察用槍手機、作為，若有需要修法，也會盡速來推動，保障警察執法安全。

他認為，只要是警察是在執行公務，公權力就不應該受到挑釁，社會也會支持警方嚴正執法，認為挑戰公權力，影響警察執勤絕對不允許。

徐國勇也重申這起殺警案件，一定要在最短時間破案決心，不僅南警全面動起來，全台各地警察局也會相互通報，他也特別介紹邢事局長李西河等人也南下支援辦案，展現緝凶決心。