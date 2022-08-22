影／汐止55歲女躲廢棄大樓吸毒 警淨化死角！查獲2包海洛英
新北市劉姓女子常混在汐止區一棟廢棄大樓內吸毒，汐止警方日前獲報派員巡邏，果然找到行跡詭異的她，盤查查獲她身上一級毒品海洛英、二級毒品安非他命，警詢後依毒品罪嫌送辦。
汐止警方15日下午2點50分獲報，茄苳路53號一棟廢棄大樓因長年無人看管，常有可疑人士進出吸毒，成為治安死角，主動派員規劃清樓勤務。
長安派出所員警趕抵，果然發現劉女（55歲）待在大樓3樓梯間行跡詭異，疑似想規避盤查，上前詢問來意、身分，她供稱自己來拜訪朋友，不過員警不採信，質問手上拿什麼？劉女在掏出包內物品給員警清查時，數包毒品露出。
警方在場查獲一級毒品海洛英2包（總重1.19公克）、二級毒品安非他命1包（總重1.17公克），她坦承不諱，詢後被依毒品罪嫌送辦。
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