台南殺警凶嫌住處鄰居：他脾氣暴躁面露凶惡 不敢接觸
台南市警二分局民權派出所2名警員，今天到安南區追查失竊機車，遭到疑似陳姓凶嫌殺害，陳姓嫌犯住在安南區，警方下午約荷槍實彈前往圍捕，不過陳嫌不在只有阿嬤單獨在家，警方已請家人協助勸說他到案說明。
陳姓凶嫌鄰居指出，最近一兩個月沒看到陳嫌出入，以往他在家的時候，也常在門口講電話，經常很大聲咆哮飆駡，脾氣不是不好，面相也兇惡，所以也不太敢跟他接觸，但聽到他可能涉嫌殺害二名警察也覺得不敢置信，太可怕了。
附近鄰居對他不太了解，有人說只知道他幾年前結婚以後就少回這裡，老家只有阿嬤跟父親，但也跟左右鄰居少有互動，陳嫌偶爾才會回來。
附近民眾議論紛紛，指陳嫌住處距離他命案的地點，只要從台江大道再轉北汕尾路也不遠，當地很偏僻不知道陳嫌是不是故意把警察引誘到那個地點去，對於發生這樣的事情在民風純樸的安南區，鄉親大多都還是不敢置信。
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