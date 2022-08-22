快訊

台南殺警兇嫌「369-PGB」贓車找到了！棄置高中廁所變裝逃逸 現場留有3物

台南殺警凶嫌住處鄰居：他脾氣暴躁面露凶惡 不敢接觸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南狠殺二警嫌犯安南區住家，離殺警地點不遠也是有地緣關係。記者吳淑玲／攝影
台南狠殺二警嫌犯安南區住家，離殺警地點不遠也是有地緣關係。記者吳淑玲／攝影

台南市警二分局民權派出所2名警員，今天到安南區追查失竊機車，遭到疑似陳姓凶嫌殺害，陳姓嫌犯住在安南區，警方下午約荷槍實彈前往圍捕，不過陳嫌不在只有阿嬤單獨在家，警方已請家人協助勸說他到案說明。

陳姓凶嫌鄰居指出，最近一兩個月沒看到陳嫌出入，以往他在家的時候，也常在門口講電話，經常很大聲咆哮飆駡，脾氣不是不好，面相也兇惡，所以也不太敢跟他接觸，但聽到他可能涉嫌殺害二名警察也覺得不敢置信，太可怕了。

附近鄰居對他不太了解，有人說只知道他幾年前結婚以後就少回這裡，老家只有阿嬤跟父親，但也跟左右鄰居少有互動，陳嫌偶爾才會回來。

附近民眾議論紛紛，指陳嫌住處距離他命案的地點，只要從台江大道再轉北汕尾路也不遠，當地很偏僻不知道陳嫌是不是故意把警察引誘到那個地點去，對於發生這樣的事情在民風純樸的安南區，鄉親大多都還是不敢置信。

警察 阿嬤 結婚

延伸閱讀

台南雙警命案凶嫌是台西人？ 台西分局：他非雲林人

殺警凶嫌到安南土城高中清洗變裝逃逸 警尋獲贓車

台南警遇刺如「汐止殺警案」翻版 凶嫌雖判死仍待槍決

殺2警凶嫌搶走1警用配槍 高市警令所屬查緝注意安全

相關新聞

殺警凶嫌到安南土城高中清洗變裝逃逸 警尋獲贓車

台南市警二分局民權派出所2名警員，今天到安南區追查失竊機車，遭到凶嫌殺害，凶嫌竟事後騎機車 逃到距離案發現場約1.3公里...

影／徐國勇哽咽「歹徒天理不容、人神共憤」 警緝凶遇反抗可大膽用槍

台南市第二警分局2名警員遭歹徒殺害，內政部長徐國勇、警政署長黃明昭下午搭高鐵南下台南，許國勇剛受訪一度哽咽說，歹徒殺警是...

台南警遇刺如「汐止殺警案」翻版 凶嫌雖判死仍待槍決

台南安南區今天傳出殺警案，第二分局民權派出所員警凃明誠遭割喉，頸部有長20公分撕裂傷，曹瑞傑則身中20多刀，嚴重失血，2...

台南兩警遭割喉殉職 資深警提醒：先上銬再搜身

台南市第二警分局民權所警員曹瑞傑、凃明誠，今天中午前往安南區北汕尾三路，追查竊車嫌犯時，遭歹徒持凶器攻擊，二人臉、頸、手...

台南2殉職警熱心服務 警界嘆「警察是弱勢」

台南警二分局的24歲員警曹瑞傑、36歲員警凃民誠，今天中午駕巡邏車追捕贓車時，疑似車禍後遭嫌犯持刀攻擊，凃民誠身中多刀，...

陽光大男孩、熱血暖警 台南殉職兩警同仁不捨

台南二分局民權所兩員警中午追捕機車竊案凶嫌遭襲因公殉職，據指出，兩警均未婚，其中，年僅24歲的曹瑞傑是個 年輕陽光大男孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。