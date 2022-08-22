隨機砸車？影片瘋傳湖口黑衣人凌晨聚眾鬧事 警方逮捕其中7人

新竹縣湖口鄉昨天清晨有大批黑衣人在新興路上聚眾鬧事，其中各有多人手持棍棒，就對路邊車輛瘋狂打砸，影片瘋傳網路讓警方大為震怒，立即組專案小組查緝，目前已逮到其中7人，將依刑法聚眾滋事及公共危險等罪嫌函送。

據了解，現場共有3輛車遭到砸毀，不僅擋風玻璃破裂，就連車身鈑金都有多處凹陷，不過是否為隨機砸車，警方僅表示還要釐清嫌犯們聚眾作案動機，同時通知車主前來了解狀況，確認雙方是否有過節，又或是單純隨機砸車。

附近居民指出，昨天約凌晨3點半，就聽到外頭有多輛汽機車呼嘯，隨後大批人馬就停在新興路732巷口、一間開業約半年的檳榔攤前，沒想到沒過多久，就聽到連續「砰砰」聲，探頭查看就見到一群人圍著檳榔攤前的車輛猛砸，場面十分嚇人，且整條馬路都被黑衣人堵住，其他車輛根本不敢通行。

警方獲報在4時許趕抵現場，但黑衣人都已火速逃逸四散，因事涉多人持棍砸車，不法份子深夜聚眾鬧事砸毀車輛，行徑囂張，警方受理報案後，新湖分局立即與警察局刑警大隊組成專案小組積極查緝。