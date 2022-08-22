聽新聞
test
0:00 / 0:00
隨機砸車？影片瘋傳湖口黑衣人凌晨聚眾鬧事 警方逮捕其中7人
新竹縣湖口鄉昨天清晨有大批黑衣人在新興路上聚眾鬧事，其中各有多人手持棍棒，就對路邊車輛瘋狂打砸，影片瘋傳網路讓警方大為震怒，立即組專案小組查緝，目前已逮到其中7人，將依刑法聚眾滋事及公共危險等罪嫌函送。
據了解，現場共有3輛車遭到砸毀，不僅擋風玻璃破裂，就連車身鈑金都有多處凹陷，不過是否為隨機砸車，警方僅表示還要釐清嫌犯們聚眾作案動機，同時通知車主前來了解狀況，確認雙方是否有過節，又或是單純隨機砸車。
附近居民指出，昨天約凌晨3點半，就聽到外頭有多輛汽機車呼嘯，隨後大批人馬就停在新興路732巷口、一間開業約半年的檳榔攤前，沒想到沒過多久，就聽到連續「砰砰」聲，探頭查看就見到一群人圍著檳榔攤前的車輛猛砸，場面十分嚇人，且整條馬路都被黑衣人堵住，其他車輛根本不敢通行。
警方獲報在4時許趕抵現場，但黑衣人都已火速逃逸四散，因事涉多人持棍砸車，不法份子深夜聚眾鬧事砸毀車輛，行徑囂張，警方受理報案後，新湖分局立即與警察局刑警大隊組成專案小組積極查緝。
新湖警分局表示，昨天晚間已循線兵分多路，查緝7名犯嫌到案，有關砸車毀損原因尚待調查釐清，後續將依據刑法聚眾滋事及公共危險等罪嫌報請新竹地檢署指揮偵辦，同時宣示公權力不容挑戰，將擴大力度執行路檢，臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，遏制不法分子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言