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台南雙警命案一警槍遭取走 凶嫌遺留假槍故布疑陣

台南兩警遭殺害 黃偉哲趕往醫院探視 謝龍介致哀悼

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南兩警在安南區北汕尾三路產業道路遇害現場。記者黃宣翰／攝影
台南兩警在安南區北汕尾三路產業道路遇害現場。記者黃宣翰／攝影

台南市警二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑今天值勤時遭攻擊殉職，市長黃偉哲在臉書表示，已責成市警局掌握偵辦進度對外說明，他則趕往安南醫院探視。國民黨台南市長參選人謝龍介懇請國人向殉職員警，及家人致上最深切的哀悼之意。

警方表示，凃明誠、曹瑞傑今天上午11時多追一輛贓車到台南市安南區台江大道四段，北汕尾三路產業道路後衝進草堆後，和凶嫌發生扭打後，凶嫌騎機車逃逸，明誠脖子撕裂傷、曹瑞傑身上多處刀傷，分送安南醫院及永康奇美醫院急救不治。

市長接獲報告，除在臉書表示，已趕往醫院探視，並責成市警局掌握偵辦進度對外說明。

台南兩名員警執勤遇襲，兩人不幸殉職。

謝龍介也在臉書上說，這兩名員警是在追緝贓車竊盜通緝犯時遇襲，從現場狀況研判，排除交通事故，疑似遭到攻擊，犯嫌人數不明，目前逃逸無蹤。

他懇請國人，向殉職員警，及其家人致上最深切的哀悼之意。因犯嫌奪走警槍與子彈，他也呼籲台南鄉親，，在兇嫌落網之前，務必注意自身安全。

台南市長 謝龍介 贓車

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