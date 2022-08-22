影／被騙赴柬靠1支手機求生 返台見警激動擁抱鬆口氣
民進黨立委伍麗華借款付贖，昨天再從柬埔寨救回受困5人，屏東縣警察局派員北上進行人口販運被害人鑑別程序，釐清案情，據了解，獲釋5人一到柬埔寨，手機全遭集中保管，其中一人暗藏一支手機未交出去，之後利用公司監控空檔與在台家人聯繫求援，才獲得生還契機。
昨晚返台的3女2男共5名獲釋者，都來自原民部落，其中4人設籍屏東縣。伍麗華在臉書發文形容5人「一派冒險遊歷歸來的天真」，簡直就是「十足不懂事的孩子」。這趟逸出人生正軌的驚悚旅程讓他們感受深刻，一返抵國門情緒激動抱著刑事幹員，緊繃情緒直到踏上台灣土地才鬆口氣。
據了解，5人是應親友邀約或看到臉書訊息赴柬，落地向公司報到後手機、護照就被公司集中管理，並遭監控，其中一人「暗槓」了一支手機，晚上監控較鬆，偷偷跟家人聯繫。透過這支手機5人獲得一線生機，請在台家人籌措10萬到15萬元不等贖金，終於獲釋。
之前獲釋返台者，早上6點不到就躲在金邊機場外面等機場開門，一路輾轉從曼谷轉機到台灣。昨獲釋5人返台過程也是波折不斷，幸好最後都一一克服。
警方表示，返台人員都已完成人別確認及人口販運被害人鑑別工作，將擴大偵辦追查幕後集團，以切斷人口販運網絡。屏東縣警局長劉印宮強調，行政院已成立跨部會工作小組，針對國人遭求職打工詐騙展開預防、勸阻、救援及究辦，近期將持續結合國內外公、私部門，全力援助海外救援，也呼籲國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等訊息，特別提高警覺，小心求證才不會人財兩失。
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