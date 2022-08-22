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詐團高價誘帳戶人頭 藏旅館限制行動 金山警逮3收簿手
黃姓男子涉嫌擔任詐騙集團「收簿手」，招募民眾租借金融帳戶就可獲取高額報酬，有人面交金融卡及存簿時，再帶進汽車旅館或旅店限制行動。金山警分局前往旅店逮捕陳男等3名收簿手和3名租借帳戶者，偵詢後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌送辦。
新北市金山警分局今天表示，在接獲線報指以黃男（20歲）為首的詐騙集團，利用汽車旅館或旅店為掩護，在臉書等社群平台隨機發送訊息，表示只要租借金融帳戶，就可收入高達14萬的報酬，誘惑民眾同意租借帳戶給使用，並淪為共犯。
金山警分局偵查隊蒐證後，19日晚間前往民生東路這家旅館查察，將黃男等6人帶回偵詢，查出黃男、林男（55歲）和吳女（50歲）在詐團擔任收簿手，出面招募人頭帳戶。楊姓女子等3人面交金融卡及存簿時，被黃男帶往台北市民生東路一家旅館限制行動。
警方在旅館房間內還查扣金融卡27張、存摺21本、現金5萬8000 元及手機、電腦等相關證物，清查發現詐騙集團洗錢管道多元，並以多層金融帳戶混淆金流，還利用加密貨幣增加查緝難度，初估金流超過千萬元，將持續追查集團上游成員到案。
金山警分局表示，詐騙集團會利用社群網路，假意提供工作或租用金融帳戶等名義，誘惑「新血」加入，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為共犯，面臨官司及被害人求償。若遭詐騙集團控制行動自由，還恐遭暴力迫害，危害自身生命安全。
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