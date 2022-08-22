桃園龜山驚傳球棒隊報復性「衝店」 警：鎖定特定人車

桃園市龜山區昨上午傳「球棒隊」砸店，一家機車行遭多人持棍棒、開車衝撞店家鐵門，隨後逃逸無蹤，但據業者表示並未與人結怨；警方表示，已掌握涉案車輛、犯嫌，正火速查緝到案說明。

Telegram群組「黑色豪門企業」昨晚Po出「新竹半夜被砸車，一大早討回來」，影片多名男子持球棒、開車，在萬壽路二段上一家機車行前大聲叫囂，有人更倒車撞毀店家鐵門，其餘人則敲打店外停放機車，大喊「出來」，疑似要店家出門。

影片也提供「上集」連結，稱昨天凌晨3時許，一夥人馬在新竹新興路封街砸車。

龜山警分局指出，110昨天上午7時許接獲民眾報案，稱在萬壽路二段某機車行，遭多人持棍棒毀損待修機車，還以汽車衝撞機車行鐵門，立即通報線上警網趕到現場，但滋事者已逃逸無蹤，車行負責人則表示未與人結怨。