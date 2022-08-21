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44歲女護理師畫傷35歲女同事 曾交往辯工作糾紛遭收押

聯合報／ 記者林伯驊呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣某間醫院44歲郭姓女護理師昨晚7點多涉持水果刀，畫傷院內35歲王姓女護理師，王女頸部遭畫兩刀，當場地板一攤血，院內保全察覺後立即制伏郭女讓警方帶回；嘉義地檢署今天訊後，認為涉犯殺人未遂罪嫌重大，有反覆實施犯罪之虞聲請羈押，嘉義地院深夜裁准。

據了解，郭女辯稱「工作糾紛」，不過院內傳出她和王女疑似曾經交往，年初時分手，兩人之間是否存在感情糾紛，檢警將進一步釐清。

檢警查出，郭姓女子和王姓女子皆為院內護理師，分屬不同部門，郭女昨晚7點多，持水果刀進入護理師休息室，要求其他同事離去，剩她與王女，兩人當下疑口角之後，郭女揮刀畫傷王女頸部2處，當場血流如注。

院方保全察覺不對勁，趕緊制止郭姓女子，並將王姓女子送至急診，地上還留下一片血跡，警方趕抵後查扣凶刀、帶回郭女；幸好王女治療後已無生命危險，返家休養。

郭姓女子辯稱是工作上起爭執，又稱近期精神不佳，並沒有殺人的意圖，令辦案人員懷疑原因為感情因素；檢方訊問後，認為郭女犯殺人未遂嫌疑重大，且有反覆實施犯罪之虞，若獲得交保，恐怕再次釀肢體衝突。

嘉義縣某間醫院44歲郭姓女護理師昨晚7點多涉持水果刀，畫傷院內35歲王姓女護理師，檢方依殺人未遂罪嫌，聲押獲准。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣某間醫院44歲郭姓女護理師昨晚7點多涉持水果刀，畫傷院內35歲王姓女護理師，檢方依殺人未遂罪嫌，聲押獲准。記者呂慧瑜／攝影

護理師 嘉義 殺人

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