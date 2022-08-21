聽新聞
test
0:00 / 0:00
44歲女護理師畫傷35歲女同事 曾交往辯工作糾紛遭收押
嘉義縣某間醫院44歲郭姓女護理師昨晚7點多涉持水果刀，畫傷院內35歲王姓女護理師，王女頸部遭畫兩刀，當場地板一攤血，院內保全察覺後立即制伏郭女讓警方帶回；嘉義地檢署今天訊後，認為涉犯殺人未遂罪嫌重大，有反覆實施犯罪之虞聲請羈押，嘉義地院深夜裁准。
據了解，郭女辯稱「工作糾紛」，不過院內傳出她和王女疑似曾經交往，年初時分手，兩人之間是否存在感情糾紛，檢警將進一步釐清。
檢警查出，郭姓女子和王姓女子皆為院內護理師，分屬不同部門，郭女昨晚7點多，持水果刀進入護理師休息室，要求其他同事離去，剩她與王女，兩人當下疑口角之後，郭女揮刀畫傷王女頸部2處，當場血流如注。
院方保全察覺不對勁，趕緊制止郭姓女子，並將王姓女子送至急診，地上還留下一片血跡，警方趕抵後查扣凶刀、帶回郭女；幸好王女治療後已無生命危險，返家休養。
郭姓女子辯稱是工作上起爭執，又稱近期精神不佳，並沒有殺人的意圖，令辦案人員懷疑原因為感情因素；檢方訊問後，認為郭女犯殺人未遂嫌疑重大，且有反覆實施犯罪之虞，若獲得交保，恐怕再次釀肢體衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言